Accident cu șase mașini pe Șoseaua Ștefan cel Mare. Un autoturism s-a răsturnat, iar o femeie a ajuns la spital. Cum s-a întâmplat totul

Un accident rutier în care au fost implicate șase autoturisme a avut loc miercuri dimineață, 18 martie, pe Șoseaua Ștefan cel Mare din Capitală, în zona Spitalul Clinic Colentina. În urma impactului, o femeie a fost rănită și transportată la spital.

Impact puternic între mai multe mașini, miercuri dimineața

Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul s-a produs în jurul orei 07:30, fiind semnalat printr-un apel la 112. La fața locului, polițiștii au constatat că trei autoturisme aflate în mișcare au intrat în coliziune cu alte trei vehicule staționate. În urma impactului, unul dintre autoturisme s-a răsturnat pe partea laterală stângă. Toți șoferii implicați au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

O femeie în vârstă de 56 de ani, conducător auto, a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Din cauza accidentului, traficul rutier a fost restricționat pe benzile 1 și 2 ale Șoselei Ștefan cel Mare, pe sensul către strada Barbu Văcărescu, în dreptul unității medicale. Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

”La data de 18.03.2026, în jurul orei 07.30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în zona Spitalului Clinic Colentina.

Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulație, în care au fost implicate trei autovehicule aflate în mișcare și trei staționate, iar din impact un autovehicul s-a răsturnat pe partea laterală stânga.

Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind „zero”.

În urma accidentului de circulație, un conducător auto, o femeie în vârstă de 56 de ani, a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Au fost aplicate restricții pe benzile 1 și 2 pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în dreptul Spitalului Clinic Colentina, către strada Barbu Văcărescu.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, se arată în comunicatukl emis de Brigada Rutieră.

