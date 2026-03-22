Valentin Stan: Nicușor Dan nu poate să înțeleagă decizia suverană a Ungariei, țară care își respectă cetățenii și viitorul

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a vorbit despre declarațiile critice ale lui Nicușor Dan cu privire la blocarea împrumutului pentru Ucraina de către Ungaria.

Valentin Stan afirmă cu sarcasm faptul că Nicușor Dan îl critică pe Viktor Orbán pentru exercitarea dreptului său suveran de a nu oferi un împrumut pentru continuarea războiului din Ucraina, sugerând că acest împrumut nu ar însemna decât perpetuarea ostilităților. De asemenea, invitatul sugerează că, prin decizia sa, Orbán protejează resursele țării sale, din respect pentru popor și cetățeni.

Nicușor îl atacă pe Orbán, pentru că acesta s-a opus, exercitându-și dreptul suveran în baza tratatelor comunitare, de a nu accepta un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru continuarea războiului de către Zelenski, așa cum spune toată lumea, inclusiv Donald Trump, că nu se mai poate, că trebuie făcută pace și că acest împrumut, această finanțare din buzunarul tău, al meu și al altor europeni, este inacceptabilă.

Valentin Stan afirmă că Nicușor Dan s-a exprimat dezaprobator la adresa acestei decizii a lui Viktor Orbán, inclusiv în timpul declarațiilor sale din Polonia, dar afirmă că acesta și-ar fi îmbogățit declarațiile chiar în prezența liderului ucrainean, venit în vizită oficială la București.