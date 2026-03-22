Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nicușor Dan nu poate să înțeleagă decizia suverană a Ungariei, țară care își respectă cetățenii și viitorul

Malina Maria Fulga

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a vorbit despre declarațiile critice ale lui Nicușor Dan cu privire la blocarea împrumutului pentru Ucraina de către Ungaria. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan afirmă cu sarcasm faptul că Nicușor Dan îl critică pe Viktor Orbán pentru exercitarea dreptului său suveran de a nu oferi un împrumut pentru continuarea războiului din Ucraina, sugerând că acest împrumut nu ar însemna decât perpetuarea ostilităților. De asemenea, invitatul sugerează că, prin decizia sa, Orbán protejează resursele țării sale, din respect pentru popor și cetățeni.

Nicușor îl atacă pe Orbán, pentru că acesta s-a opus, exercitându-și dreptul suveran în baza tratatelor comunitare, de a nu accepta un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru continuarea războiului de către Zelenski, așa cum spune toată lumea, inclusiv Donald Trump, că nu se mai poate, că trebuie făcută pace și că acest împrumut, această finanțare din buzunarul tău, al meu și al altor europeni, este inacceptabilă.

Valentin Stan afirmă că Nicușor Dan s-a exprimat dezaprobator la adresa acestei decizii a lui Viktor Orbán, inclusiv în timpul declarațiilor sale din Polonia, dar afirmă că acesta și-ar fi îmbogățit declarațiile chiar în prezența liderului ucrainean, venit în vizită oficială la București.

Nicușor vorbește încă din timpul vizitei în Polonia pe tema asta. El nu are cum să înțeleagă decizia suverană a Ungariei, țară care își respectă istoria, tradiția, cetățenii și care știe să decidă cu privire la destinul și viitorul pe care și-l croiesc în lumea lor. În decizia lor. Nu numai că spune asta atunci, dar se îmbogățește în idei lângă Zelenski. Deci, ce ți-a spus? Că Orbán s-a opus și a contestat o decizie a Consiliului European, decizie adoptată în 27, corect? Adică de toți membrii Uniunii Europene. Cum caracterizezi un om care minte în detrimentul intereselor naționale ale țării lui?

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Negocierile ruso-ucrainene sunt o comedie. Zelenski nu este dispus să facă pace”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Toată politica internă a României este o improvizație. Întâlnirea Dan-Rutte va fi tot o improvizație”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan amână orice decizie la nesfârșit. Este catastrofal pentru România”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Iranul mai are niște cărți de jucat. Poate să închidă toată strâmtoarea Ormuz și aruncă petrolul în aer”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Trump joacă «totul sau nimic» în războiul din Iran. Problema Ormuz trebuie rezolvată, ideea de negociere este în avantajul Teheranului”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Războiul din Ucraina s-a transformat dintr-unul Ucraina – Rusia în unul Europa – America”
METEO Unde s-a întors iarna în România. Imagini de azi, 22 martie 2026
CONTROVERSĂ Militarii belgieni reveniți după șase lui de „misiune în România”, obligați la „camere de decompresie mentală” înainte să ajungă acasă
INCIDENT Opt copii și un adult, migranți egipteni, depistați de jandarmii dâmbovițeni pe Autostrada A1, într-un autocamion
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde vor fi ploi, ninsori și lapoviță. Prognoză de ultim moment, în exclusivitate pentru Gândul
CONTROVERSĂ Mircea Dinescu scrie „Cum a devenit Nicușor Dan martorul apărării lui Donald Trump”
RĂZBOI Avertismentul Israelului pentru Europa: Rachetele Iranului pot lovi la Berlin, Paris și Roma. Șeful IDF: „Războiul cu Iranul va continua și de Paște”
Cele mai noi

Trimite acest link pe