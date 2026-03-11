Valentin Stan: Acțiunea militară decisă de Trump este perfect legală, conform voturilor senatorilor americani

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a comentat legalitatea acțiunilor președintelui Donald Trump privind intervențiile din Iran și încercarea Senatului de a-i opri acțiunile. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan relatează că, deși Senatul american a încercat punerea în funcțiune a unei moțiuni pentru a opri intervenția în Iran decisă de președintele Donald Trump, motivând că acesta își accelerează campania militară într-un război care a dus la moartea a sute de oameni, totuși, inițiativa nu a trecut de votul Senatului.

Au fost oameni în Senat care au zis, cum zic criticii noștri: Nu-i în regulă. Drept pentru care au încercat să introducă un amendament la legea cu privire la puterile de război, tocmai ca să-l oblige pe Trump să-și reconsidere decizia legată de intervenția în Iran. Republicanii din Senat au blocat miercuri o rezoluție privind puterile de război, destinată să retragă forțele americane din ostilitățile din Iran, în timp ce administrația Trump își accelerează campania militară într-un conflict care a cauzat sute de decese, inclusiv cel puțin șase membri ai forțelor americane. Moțiunea a eșuat la un vot de 47 la 53.

Având în vedere contextul, profesorul Stan concluzionează că acțiunea lui Donald Trump în Iran ar fi total legală sub legislația americană.