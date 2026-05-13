Valentin Stan: Nicușor Dan putea să cheme AUR la consultări și să nu țină cont de părerea lor

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a vorbit despre consultările politice și despre modul în care sunt chemate partidele la discuții. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Analistul spune că, după căderea unui guvern prin moțiune de cenzură, legea este clară. În acel moment trebuie începute consultări oficiale cu toate partidele parlamentare.
Consultări informale poți să faci cât vrei tu, câtă vreme ai un guvern în picioare și câtă vreme e soare, plouă, ninge și zboară delfinul. Când ai o moțiune de cenzură în urma căreia guvernul pică în Parlament, procedura constituțională nu conține instrumentul consultărilor informale. Se intră în consultări toate partidele politice, spune Valentin Stan
Analistul a declarat că Nicușor Dan nu avea niciun motiv să evite discuțiile cu AUR. Chiar și o întâlnire scurtă ar fi fost suficientă pentru a respecta procedura.
Nicu încalcă grosolan Constituția. Nu avea nevoie să facă asta. Dacă vrea să brodeze pe vechea coaliție o ghidușie nouă, nu-l deranja cu nimic să cheme AUR la consultări. El, care nu vrea să dea AUR validarea constituțională pe care AUR a primit-o în urma votului, nu numai că stă în această negare a negației, dar vrea să se și audă în populație că nu îi cheamă. Da, el face o demonstrație, afirmă Stan