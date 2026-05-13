Valentin Stan: Nicușor Dan putea să cheme AUR la consultări și să nu țină cont de părerea lor

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a vorbit despre consultările politice și despre modul în care sunt chemate partidele la discuții.

Analistul spune că, după căderea unui guvern prin moțiune de cenzură, legea este clară. În acel moment trebuie începute consultări oficiale cu toate partidele parlamentare.

Consultări informale poți să faci cât vrei tu, câtă vreme ai un guvern în picioare și câtă vreme e soare, plouă, ninge și zboară delfinul. Când ai o moțiune de cenzură în urma căreia guvernul pică în Parlament, procedura constituțională nu conține instrumentul consultărilor informale. Se intră în consultări toate partidele politice, spune Valentin Stan

Valentin Stan: Nicu încalcă grosolan Constituția. Excluderea AUR de la consultări

Analistul a declarat că Nicușor Dan nu avea niciun motiv să evite discuțiile cu AUR. Chiar și o întâlnire scurtă ar fi fost suficientă pentru a respecta procedura.