Valentin Stan: Nu ai cum să te duci în SUA și să le vorbești soluția celor două state în Orientul Mijlociu

În ediția din 13 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Valentin Stan a comentat dur și ironic asupra unor aspecte geostrategice și diplomatice actuale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan începe printr-o discuție anecdotică despre reguli stricte în propria casă, amintind că acolo nu se fumează, deși el însuși este fumător și se opune ideii de interzicere totală a fumatului.

Profesorul Stan mai face referire la un anunț recent al președintelui american privind un acord între Hamas și Israel, precizând că există o atitudine optimistă la nivel oficial, dar subliniază și complexitatea reacțiilor din România, unde există o comunitate palestiniană semnificativă, dar o minoritate de origine română în Israel. Valentin Stan critică dur faptul că liderul politic român, Țoiu, nu a făcut o mențiune explicită referitoare la atacurile teroriste din 7 octombrie.

Oana Țoiu povestește cum recunoaștem noi de 30 de ani două state. Nu spune nimic de 7 octombrie, nu spune nimic de Hamas, organizație teroristă, subliniază profesorul

În partea finală, Stan ironizează dificultățile practice de la nivelul Ministerului de Externe român de la o banală sticlă de apă nedesfăcută în mod corespunzător până la incoerențele strategice majore, totul descris ca un „armageddon al gândirii”.