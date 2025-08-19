Valentin Stan: „Nu există puterea NATO, există puterea AMERICII”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre puterea militară NATO în raport cu SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre garanțiile de securitate oferite de NATO. Acesta a explicat că articolul 5 din tratatul NATO nu are forță juridică. Acest tratat, spune istoricul, are valoare zero în ceea ce privește garanțiile de securitate. Esențialul, spune acesta, nu este tratatul, ci puterea SUA. Stan susține că acest tratat nu obligă SUA să facă nimic. NATO este un organism construit și bazat pe puterea militară americană, spune acesta. Tratatul NATO nu obligă America să facă vreo acțiune militară, repetă analistul. În cazul în care vreun partener NATO este atacat, SUA nu are obligația să facă nimic. SUA va face doar ceea ce consideră necesar să facă, susține istoricul.
Ca un exemplu de putere militară a Americii, analistul dă exemplu legătura dintre SUA și Israel. Acesta susține că deși Israelul nu este stat NATO, nimeni nu atacă acest stat fără să se aștepte la un răspuns militar din partea SUA. Deci, spune Stan, Statele Unite nu au nevoie de un act, cum ar fi tratatul NATO, pentru a interveni militar asupra unei alte țări aflate în nevoie. Cât despre Zelenski, istoricul spune că nu va primi nici măcar niște garanții de securitate nule ca valoare, cum ar fi cele NATO.
„Păi dacă sunt măsurile pe care le consideră necesare, care e forța juridică a acestei garanții? Niciuna. De aia tratatul de la Washington care guvernează NATO are o valoare zero în materie de garanții de securitate. Aici, esența poveștii nu este tratatul, ci ce va face America în funcție de ce vrea ea să facă la nivelul structurii constituționale americane, la voința președintelui, cu puterea ei armată. Tratatul ăsta nu obligă America să facă nimic, iar NATO este construită ca organizație în jurul puterii militare a Americii. Nu există Starmer, nu există Macron, nu există Meloni. Există doar puterea militară a Americii. Iar tratatul ăsta nu obligă America să facă nimic, dacă este atacată în Marea Britanie sau Franța, sau Germania sau cine vrei tu. Tratatul ăsta spune doar atât eu, America, dacă vreun aliat de-al meu e atacat, voi face ce cred de cuviință. De aia, dragul meu, deși între Israel și America, nu există acest tratat, Israelul nu e membru NATO, nimeni nu atacă Israelul, fără să știe că America îi va lovi devastator. Ce ne arată asta? Că America n-are nevoie de o bucată de hârtie ca să știe unde îi sunt interesele vitale și unde să-și folosească forța armată apărând pe cine știe America că trebuie să apere. Așadar, ce vrea Zelenski? Garanții de securitate de tipul celor din articolul cinci din tratatul de la Washington? Astea cu te apăr cum cred de cuviință sau cu ce cred necesar? Păi astea sunt zero. Ghici ce? Nu va primi nici măcar din astea.”, a explicat istoricul.