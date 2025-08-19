Valentin Stan: „Nu există puterea NATO, există puterea AMERICII”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre puterea militară NATO în raport cu SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: „Nu există Starmer, nu există Macron, nu există Meloni…”

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre garanțiile de securitate oferite de NATO. Acesta a explicat că articolul 5 din tratatul NATO nu are forță juridică. Acest tratat, spune istoricul, are valoare zero în ceea ce privește garanțiile de securitate. Esențialul, spune acesta, nu este tratatul, ci puterea SUA. Stan susține că acest tratat nu obligă SUA să facă nimic. NATO este un organism construit și bazat pe puterea militară americană, spune acesta. Tratatul NATO nu obligă America să facă vreo acțiune militară, repetă analistul. În cazul în care vreun partener NATO este atacat, SUA nu are obligația să facă nimic. SUA va face doar ceea ce consideră necesar să facă, susține istoricul.

Ca un exemplu de putere militară a Americii, analistul dă exemplu legătura dintre SUA și Israel. Acesta susține că deși Israelul nu este stat NATO, nimeni nu atacă acest stat fără să se aștepte la un răspuns militar din partea SUA. Deci, spune Stan, Statele Unite nu au nevoie de un act, cum ar fi tratatul NATO, pentru a interveni militar asupra unei alte țări aflate în nevoie. Cât despre Zelenski, istoricul spune că nu va primi nici măcar niște garanții de securitate nule ca valoare, cum ar fi cele NATO.