Valentin Stan: Rechizitoriul din dosarul lui Georgescu are peste 320 de pagini. Mulți oameni s-au apucat să citească întreg dosarul

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre rechizitoriul procurorului Marius Iacob și despre acuzațiile aduse lui Călin Georgescu. Într-un ton acid și sarcastic, acesta a acuzat abuzuri de putere și încălcarea libertății presei într-o societate democratică. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Rechizitoriul lui Călin Georgescu

Profesorul Valentin Stan aduce în vedere rechizitoriul întocmit de procurorul Marius Iacob împotriva fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Acesta pune la îndoială legitimitatea actului și valoarea sa juridică.

Prietenul tău, Marius Iacob, a trimis un rechizitoriu pentru Călin Georgescu. E un articol din Codul Penal, o să vezi imediat. Și rechizitoriul are vreo 300 și ceva de pagini, nu? Auzi, băi Iacob, nu știu dacă ai observat că unii chiar s-au apucat să citească cretinismele alea pe care le-ai scris tu acolo. Acum, tu să mă ierți pe mine, e vorba de Călin Georgescu, aș fi citit. Să citesc cretinisme, scuză-mă, nu pot. Și tu acum o să fii foarte supărat, cum îmi permit eu să-ți critic ție rechizitoriul? Nu ți-am citit rechizitoriul, dar am făcut ceva ce puteam și eu, m-am concentrat doar pe alea două pagini, sau trei, sau vedem noi acum, din comunicatul pe care l-ai dat tu, ca să anunți că ai trimis rechizitoriul. Vrei să vezi ce forță ai? Că nu ți-a spus nimeni până acum. Și mă întreb, Marius, de ce nu ți-a spus nimeni? Or fi ca tine? Mă refer la presa securistă. Dragi români, uitați-vă bine, că se ia ușor. Ce aveți aici, dincolo de banda violetă, este din comunicatul nici măcar al lui Marius Iacob. Că nu există Marius Iacob. Există un fum. Dar nu de acolo, de pe coș, unde se anunță Papa. Există un fum din ăla care se degajă, din noxele alea, degajate de Marius când face baie în cascadă, dar e îmbrăcat în procuror.

Libertatea presei

Trecând de acuzațiile aduse lui Călin Georgescu, dr. Valentin Stan susține că a fost încălcată chiar libertatea presei, esențială într-o democrație adevărată. El afirmă că rolul presei este, într-adevăr, de a pune presiune pe putere atunci când aceasta comite abuzuri și că, în niciun caz, presa nu ar trebui oprimată pentru acest lucru.