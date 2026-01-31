Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Serviciile de Informații daneze au anunțat în 2025 care este pericolul rusesc și chinezesc din jurul Groenlandei

Serdaru Mihaela
31 ian. 2026, 06:30, Marius Tucă Show

În ediția Marius Tucă Show din 26 ianuarie 2026, prof. univ. dr. Valentin Stan analizează prioritățile Rusiei în regiunea arctică, citând un raport al serviciilor daneze de informații și apărare. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tuca Show.

Mariu Tucă expune detalii din raportul danez că Rusia menține superioritatea militară în Arctica, în ciuda războiului din Ucraina, cu accent pe controlul rutelor de acces, submarine nucleare și spărgătoare de gheață.

Deși Rusia a primit o mare parte din personalul și echipamentele anterior stationată în Arctica la războiul din Ucraina, capabilitățile sale de bază în Arctica rămân în mare parte intactă

Marius Tucă prezintă date din raportul danez, indicând că Rusia continuă planuri militare și civile în Arctica, neafectate de conflictul ucrainean sau de interesul SUA pentru Groenlanda. Flota de Nord rusă păstrează vase de suprafață, submarine de atac sub gheață și capacități aeriene rapide, putând lovi ținte din Atlanticul de Nord

Deși majoritatea forțelor aeriene ale Rusiei sunt implicate în război… Țara păstrează capacitatea de a desfășura rapid avioane de luptă și bombardiere către bazele sale din Arctica. De acolo, Rusia ar putea lovi ținte occidentale pe întreg teritoriu Arcticii și al Atlanticului de Nord în scurt timp.

Discuția dintre moderator si Valentin Stan se concentrează pe Groenlanda, teritoriu danez strategic, unde rutele balistice rusești cele mai scurte către SUA trec peste Polul Nord și insulă. Stan arată hărți cu traiectorii rusești și instalații americane de monitorizare în Groenlanda, explicând interesul lui Donald Trump pentru controlul acesteia.

