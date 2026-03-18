18 mart. 2026, 13:59, Știri externe
China și India au intrat în competiție pentru petrolul rusesc, care este acum la mare căutare. Primește cine plătește mai mult

În timp ce prețurile petrolului oscilează în jurul prețului de 105 dolari per baril din cauza blocadei Strâmtorii Ormuz, o cauză a conflictului dintre Statele Unite și Iran, iar țările occidentale caută soluții pentru deblocarea rutei comerciale din Golf, India și China se bat pe petrolul rusesc care mult timp a fost blocat pe mare din cauza sancțiunilor americane.

Închiderea Strâmtorii Ormuz a provocat o explozie a prețurilor petrolului, considerată de Agenția Internațională pentru Energie (IEA) drept cea mai mare perturbare a aprovizionării din istorie. Pentru a stabiliza prețul, statele membre IEA au decis eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, în timp ce statele din Golf încearcă să găsească rute alternative de export.

Criza din Orientul Mijlociu generată de atacurile asupra Iranului a schimbat radical dinamica sancțiunilor impuse anterior Rusiei de către Statele Unite. Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat pe 13 martie suspendarea temporară a unei părți din sancțiunile asupra petrolului rusesc pentru a scădea prețurile la pompă. Prin urmare, Moscova poate, pentru o lună de zile, să vândă țițeiul încărcat în vasele petroliere care așteptau înainte de luna martie pe mare pentru a găsi un cumpărător.

Primește cine plătește mai mult

În prezent, un petrolier care transporta petrol rusesc spre China s-a întors din Marea Chinei de Sud și se îndreaptă spre India după ce aceștia au oferit un preț mai bun. Bloomberg scrie că cel puțin șapte petroliere care transportau petrol rusesc spre China și-au schimbat destinația la jumătatea călătoriei.

Conform sistemelor de urmărire a navelor, primul petrolier, Aqua Titan, urmează să sosească în New Mangalore pe 21 martie cu o încărcătură de țiței din Ural, pe care l-a încărcat într-un port baltic la sfârșitul lunii ianuarie. Nava a indicat inițial portul chinezesc Rizhao ca destinație, dar la mijlocul lunii martie, la câteva zile după ce Statele Unite au dat undă verde Indiei pentru a crește temporar achizițiile de petrol rusesc, și-a schimbat cursul către apele din Asia de Sud-Est.

Rafinăriile indiene au cumpărat 30 de milioane de barili de petrol rusesc în săptămâna de la relaxarea restricțiilor impuse de SUA, în timp ce țara încearcă să recupereze pierderile de aprovizionare din Orientul Mijlociu din cauza războiului din Iran.

Recomandările autorului:

SPORT Răzvan Burleanu, mesaj dur pentru contestatari: „Oameni cinici, persoane care vorbesc foarte mult fără să fi realizat nimic important”
13:56
Răzvan Burleanu, mesaj dur pentru contestatari: „Oameni cinici, persoane care vorbesc foarte mult fără să fi realizat nimic important”
HOROSCOP Trei zodii vor avea parte de prosperitate până la sfârșitul  lunii martie
13:40
Trei zodii vor avea parte de prosperitate până la sfârșitul  lunii martie
FLASH NEWS Florin Manole, după scandalul din Parlament privind amendamentul PSD: „Nu mă interesează ce zice AUR, USR, PNL sau UDMR”
13:31
Florin Manole, după scandalul din Parlament privind amendamentul PSD: „Nu mă interesează ce zice AUR, USR, PNL sau UDMR”
VIDEO Doi polițiști în misiune au fost răniți într-un accident rutier la Suceava. Alcool, zero
13:16
Doi polițiști în misiune au fost răniți într-un accident rutier la Suceava. Alcool, zero
SCANDAL De ce a părăsit PSD dezbaterile pe buget din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir: „Un vot care nu a existat, simplu. 29, întotdeauna, în orice matematică, e mai mare decât 23”
13:15
De ce a părăsit PSD dezbaterile pe buget din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir: „Un vot care nu a existat, simplu. 29, întotdeauna, în orice matematică, e mai mare decât 23”
UTILE Dacă schimbi doar două anvelope, cele noi ar trebui montate pe față sau pe spate? Tracțiunea pe față, spate sau integrală are vreo importanță?
13:05
Dacă schimbi doar două anvelope, cele noi ar trebui montate pe față sau pe spate? Tracțiunea pe față, spate sau integrală are vreo importanță?

Cele mai noi

Trimite acest link pe