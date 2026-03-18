Volodimir Zelenski a anunțat: Ucraina a trimis 201 experți militari în Golf pentru a contracara atacurile dronelor iraniene

Ucraina a răspuns la solicitările națiunilor partenere pentru ajutor împotriva dronelor Shahed, fabricate în Iran. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că 201 de experți ucraineni operează deja în țări precum Emiratele Arabe Unite, Qatar și Arabia Saudită, iar alții sunt pe cale să apară, pe măsură ce tensiunile regionale escaladează.

Ucraina a trimis ajutor în Golf și Orientul Mijlociu

Președintele Volodimir Zelenski a ținut un discurs, marți, la Londra, adresat zecilor de membri ai Parlamentului Regatului Unit, în care a anunțat faptul că „201 de experți ucraineni anti-drone se află în regiune și alți 34 sunt gata de desfășurare. Aceștia sunt experți militari, experți care știu cum să ajute, cum să se apere împotriva dronelor Shahed.

Echipele noastre sunt deja în Emirate, Qatar, Arabia Saudită și pe drum spre Kuweit. Lucrăm cu alte câteva țări – acorduri există deja. Nu vrem ca această teroare a regimului iranian împotriva vecinilor săi să aibă succes”.

Zelenski, care s-a întâlnit cu prim-ministrul britanic Keir Starmer și cu șeful NATO, Mark Rutte, marți, a declarat că Rusia a primit dronele Shahed-136 de la iranieni, care „au învățat Rusia cum să le lanseze și i-au oferit tehnologia necesară pentru a le produce”.

„Rusia le-a modernizat apoi. Și acum avem dovezi clare că dronele Shahed iraniene folosite în regiune conțin componente rusești”, a declarat Zelenski, descriind dronele ca fiind concepute pentru „distrugerea cu costuri reduse a infrastructurii critice costisitoare. Așadar, ceea ce se întâmplă astăzi în jurul Iranului nu este un război îndepărtat pentru noi, datorită cooperării dintre Rusia și Iran”, a spus el.

Moscova și Teheranul, „frați de ură”

„Regimurile din Rusia și Iran sunt frați în ură și de aceea sunt frați în arme. Și vrem ca regimurile construite pe ură să nu câștige niciodată – în nimic”, a mai spus Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean a mai vorbit despre progresele recent dezvoltate de țara sa în războiul și fabricarea dronelor, susținând că 90% din pierderile rusești de pe linia frontului din Ucraina sunt „cauzate de dronele noastre”.

„Ucraina a trecut de la fabricarea de drone maritime și aeriene la producerea de interceptoare care vizează dronele. Ucraina este capabilă să producă cel puțin 2.000 de interceptoare pe zi – jumătate dintre acestea fiind necesare pentru propria apărare, iar restul fiind disponibil pentru utilizare de către aliații Kievului.Dacă un Shahed trebuie oprit în Emirate – o putem face. Dacă trebuie oprit în Europa sau în Regatul Unit, putem face asta. Este o chestiune de tehnologie, investiții și cooperare”, a spus el.

SUA nu are nevoie de ajutorul Ucrainei

Cu toate că Ucraina a devenit unul dintre principalii producători mondiali de interceptoare de drone sofisticate, cu eficiență dovedită pe câmpurile de luptă, Donald Trump a declarat că SUA nu are nevoie de ajutorul său pentru a contracara dronele Teheranului care vizează ținte militare din Orientul Mijlociu.

În timpul vizitei lui Zelenski de marți, Londra și Kievul au semnat un acord privind un „parteneriat de apărare”, despre care se spune că va combina „expertiza Ucrainei și baza industrială a Regatului Unit pentru a fabrica și furniza drone și capabilități inovatoare”.

