Războiul din Orientul Mijlociu a fost una din temele abordate de jurnalistul Ionuț Cristache alături de invitatul său în emisiunea Ai Aflat!, Victor Ponta. Fostul premier social-democrat avertizează că planul președintelui Donald Trump de a soluționa rapid criza din Iran s-a lovit de un eșec neprevăzut, ale cărui consecințe nefaste le va resimți întreaga economie globală.

În opinia politicianului, liderul de la Casa Albă și-a calculat eronat decizia de a sprijini Israelul în conlictul cu Iran, într-un război care, de fapt, este unul strict personal al lui Benjamin Netanyahu.

“E războiul lui Bibi contra Iranului, atenție!“

“E războiul lui Bibi contra Iranului, atenție! Regimul iranian, ca și regimul lui Putin, sunt niște regimuri odioase pentru că fac rău propriei populații, e părerea mea sinceră. Dar dacă începem să umblăm în toată lumea asta ce regimuri rele sunt și să îi bombardăm pe toți… A fost războiul lui Bibi contra iran. Trump a intrat der partea lui Bibi. Uite că Iranul nu e Venezuela“.

În continuarea intervenției sale, Ponta a observat sarcastic că, după intervenția americană și extragerea dictatorului Maduro, în Venezuela “s-a instaurat democrația, a venit un partid democratic, a venit președintă doamna aia câștigătoare a premiului Nobel“ (pentru pace).

Invitatul a mai transmis că, din câte se constată la firul ierbii în Iran până în prezent, lui Trump îi este foarte complicat să se impună.

“Uite că în Iran nu câștigă democrația, deocamdată. Îi tot omoară încă unul și încă unul, dar vezi că sunt 90 de milioane. Până dai 90 de milioane de bombe să-i omori pe toți mai e de lucru“.

Criza economică, efecte în lanț

Cel mai alarmant efect al conflictului din Orientul Mijlociu este indiscutabil criza energetică, completează fostul premier.

“În același timp ai făcut praf partea de energie. S-a dus petrolul la peste 100 de dolari, s-a dus. Stați mă liniștiți, nu ne zicea Caramitru, știe el. Gazul, despre care nu vorbește lumea, s-a dublat în Europa. Ce nu vorbește nimeni, că nu știe lumea în România, nu mai face nimeni asigurări la navele care vin din China, Suez sau asigurările sunt foarte scumpe. Asta înseamnă că tot ce vine din China, Coreea, Vietnam o să fie duble sau triple de luna viitoare. (…) “

Paradoxul lui Ponta: „Suntem singura țară din UE care a dezbătut în Parlament ce nu trebuia dezbătut / Ce e de dezbătut, că vin 3 avioane”

Ion Cristoiu: Avem deja un învins în Războiul America-Iran: Alianța Transatlantică