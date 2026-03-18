Răzvan Burleanu, mesaj dur pentru contestatari: „Oameni cinici, persoane care vorbesc foarte mult fără să fi realizat nimic important”

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a prezidat ședința Adunării Generale a FRF, și a lansat săgeți câtre mulți dintre cei care-l contestă.

Șeful de la Casa Fotbalului e acuzat că obține al patrulea mandat ca președinte, deși limita e de trei.

Răzvan Burleanu, mesaj pentru contestatari: „Oameni cinici, persoane care vorbesc foarte mult fără să fi realizat nimic important”

Pentru postul de preşedinte au fost aprobate dosarele lui Răzvan Burleanu şi Ilie Ştefan Drăgan, iar dosarul lui Sorin Victor Răducanu a fost respins.

Adrian Mititelu a stat doar cu cartonașul roșu sus și a votat împotriva propunerilor lansate de Răzvan Burleanu. Șeful FRF s-a amuzat de atitudinea celui care încă finanțează FC U Craiova.

„Unul dintre cele mai mari pericole contemporane este populismul. Alimentat de oameni cinici, sunt persoane care vorbesc foarte mult fără să fi realizat nimic important. Sunt cei care uneori distorsionează înţelesul firesc al lucrurilor.

Avem şi în fotbal populişti, dar i-aş numi mai degrabă ignoranţi din punct de vedere profesional. Unul de exemplu vrea ca FRF să se ocupe de tot ce înseamnă fotbalul românesc. Altcineva spunea că dacă ai echipa naţională în portofoliu banii vin oricum. Altcineva spunea că FRF trăieşte din banii de la FIFA şi UEFA. Le mulţumim celor două foruri, dar FRF are nevoie să producă de peste şase ori mai mulţi bani în fiecare an.

„Au fost câţiva infractori care au vrut să fure de la dumneavoastră”

Cel mai grav este că se manifestă prin personaje de rea credinţă care caută vizibilitate cu price preţ. Populismul subminează bunul simţ, responsabilitatea, profesionalismul.

Populismul este un motiv în plus pentru care FRF trebuie să îşi asume o poziţie de lider. Au fost câţiva infractori care au vrut să fure de la dumneavoastră prin nişte procese inventate.

Federaţia s-a evidenţiat ca organizaţie care nu face compromisuri, ne-am ridicat deasupra tuturor provocărilor. Astăzi fiecare club este mai bun decât în urmă cu 10-12 ani”, a spus, în fața electorilor, Răzvan Burleanu.