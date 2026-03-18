Florin Manole, după scandalul din Parlament privind amendamentul PSD: „Nu mă interesează ce zice AUR, USR, PNL sau UDMR”

După scandalul din Parlament, ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat necesitatea pachetului de ajutoare pentru pensionari, într-un moment în care inflația și prețurile la alimente pun presiune uriașă pe români.

Manole consideră că acuzațiile partenerilor de coaliție sunt ridicole, în special cele care critică mărirea pensiilor. Ministrul amintește de succesul plafonării prețurilor la alimente și de tichetele pentru energie ca dovezi ale implicării PSD.

„Partidul Social Democrat, acesta este un lucru care se poate verifica, a făcut întotdeauna tot ce a putut și de foarte multe ori a reușit să crească punctul de pensie și beneficiile pentru pensionari. De aceea l-ați auzit mai devreme, de exemplu, pe Robert Sighiartău, când ne acuza că am crescut prea mult pensiile. Este o acuzație absolut ridicolă. Dacă nu reușim să facem totul în această coaliție, ca partid social-democrat, facem două lucruri: reușim să deblocăm o situație limită – și vă dau exemplul plafonării prețurilor la alimente, apropo de inflație și de oamenii cei mai defavorizați – și mai facem ceva: uneori reușim să îi oprim din a face mai mult rău.”

În viziunea sa, sprijinul pentru pensionari și creșterea salariului minim sunt strâns legate între ele. Manole susține că statul are obligația să intervină cu plăți de tip „one-off” și cu indexări de salarii pentru ca oamenii să poată face față inflației.

„Uitați-vă ce se întâmplă, de exemplu, cu tema salariului minim pe economie. Este foarte relevantă discuția despre salariul minim și despre salarizare în raport cu discuția despre pensii. Discuția despre salariul minim este și despre încasările la bugetul de asigurări sociale, iar asta oferă statului mai mult spațiu să dea oamenilor, să facă indexări sau să asigure servicii pentru pensionari. Trebuie să înțelegeți că toate acestea sunt corelate și toată această luptă pentru drepturi sociale are relevanță. Că este vorba despre salariul minim, că este vorba de pensie, de ajutoare one-off sau de beneficii sociale, priviți această discuție ca pe o discuție despre veniturile familiilor din România. Aceasta este, de fapt, miza: faptul că trebuie să sprijinim bugetele familiilor din România pentru a putea face față creșterilor de prețuri pe care le vede oricine și pe care nu trebuie să le mai argumenteze nimeni.”

Acesta conchide că rolul social-democraților este să blocheze deciziile care fac rău populației și să impună măsuri care compensează criza.

„Din păcate, avem o inflație în creștere și putem anticipa că aceasta cel puțin va stagna, dacă nu cumva va crește din cauza crizei combustibililor. Ei bine, toate aceste aspecte țin de o luptă justă și nu mă interesează ce zice AUR, USR, PNL sau UDMR. Cred că este obligația noastră și este dreptul nostru să susținem aceste teme.”

