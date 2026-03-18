Florin Manole, după scandalul din Parlament privind amendamentul PSD: „Nu mă interesează ce zice AUR, USR, PNL sau UDMR”

Bianca Dogaru
18 mart. 2026, 13:31, Actualitate

După scandalul din Parlament, ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat necesitatea pachetului de ajutoare pentru pensionari, într-un moment în care inflația și prețurile la alimente pun presiune uriașă pe români.

Manole consideră că acuzațiile partenerilor de coaliție sunt ridicole, în special cele care critică mărirea pensiilor. Ministrul amintește de succesul plafonării prețurilor la alimente și de tichetele pentru energie ca dovezi ale implicării PSD.

„Partidul Social Democrat, acesta este un lucru care se poate verifica, a făcut întotdeauna tot ce a putut și de foarte multe ori a reușit să crească punctul de pensie și beneficiile pentru pensionari. De aceea l-ați auzit mai devreme, de exemplu, pe Robert Sighiartău, când ne acuza că am crescut prea mult pensiile. Este o acuzație absolut ridicolă. Dacă nu reușim să facem totul în această coaliție, ca partid social-democrat, facem două lucruri: reușim să deblocăm o situație limită – și vă dau exemplul plafonării prețurilor la alimente, apropo de inflație și de oamenii cei mai defavorizați – și mai facem ceva: uneori reușim să îi oprim din a face mai mult rău.”

În viziunea sa, sprijinul pentru pensionari și creșterea salariului minim sunt strâns legate între ele. Manole susține că statul are obligația să intervină cu plăți de tip „one-off” și cu indexări de salarii pentru ca oamenii să poată face față inflației.

„Uitați-vă ce se întâmplă, de exemplu, cu tema salariului minim pe economie. Este foarte relevantă discuția despre salariul minim și despre salarizare în raport cu discuția despre pensii. Discuția despre salariul minim este și despre încasările la bugetul de asigurări sociale, iar asta oferă statului mai mult spațiu să dea oamenilor, să facă indexări sau să asigure servicii pentru pensionari. Trebuie să înțelegeți că toate acestea sunt corelate și toată această luptă pentru drepturi sociale are relevanță. Că este vorba despre salariul minim, că este vorba de pensie, de ajutoare one-off sau de beneficii sociale, priviți această discuție ca pe o discuție despre veniturile familiilor din România. Aceasta este, de fapt, miza: faptul că trebuie să sprijinim bugetele familiilor din România pentru a putea face față creșterilor de prețuri pe care le vede oricine și pe care nu trebuie să le mai argumenteze nimeni.”

Acesta conchide că rolul social-democraților este să blocheze deciziile care fac rău populației și să impună măsuri care compensează criza.

„Din păcate, avem o inflație în creștere și putem anticipa că aceasta cel puțin va stagna, dacă nu cumva va crește din cauza crizei combustibililor. Ei bine, toate aceste aspecte țin de o luptă justă și nu mă interesează ce zice AUR, USR, PNL sau UDMR. Cred că este obligația noastră și este dreptul nostru să susținem aceste teme.”

HOROSCOP Trei zodii vor avea parte de prosperitate până la sfârșitul  lunii martie
13:40
Trei zodii vor avea parte de prosperitate până la sfârșitul  lunii martie
VIDEO Doi polițiști în misiune au fost răniți într-un accident rutier la Suceava. Alcool, zero
13:16
Doi polițiști în misiune au fost răniți într-un accident rutier la Suceava. Alcool, zero
SCANDAL De ce a părăsit PSD dezbaterile pe buget din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir: „Un vot care nu a existat, simplu. 29, întotdeauna, în orice matematică, e mai mare decât 23”
13:15
De ce a părăsit PSD dezbaterile pe buget din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir: „Un vot care nu a existat, simplu. 29, întotdeauna, în orice matematică, e mai mare decât 23”
UTILE Dacă schimbi doar două anvelope, cele noi ar trebui montate pe față sau pe spate? Tracțiunea pe față, spate sau integrală are vreo importanță?
13:05
Dacă schimbi doar două anvelope, cele noi ar trebui montate pe față sau pe spate? Tracțiunea pe față, spate sau integrală are vreo importanță?
EDUCAȚIE Revoltă la Universitatea din București. Profesorii intră în grevă japoneză și amenință cu acțiuni în instanță. Ce nemulțumiri au cadrele didactice
12:52
Revoltă la Universitatea din București. Profesorii intră în grevă japoneză și amenință cu acțiuni în instanță. Ce nemulțumiri au cadrele didactice
JOCURI DE NOROC Orașul din România în care sălile de jocuri vor dispărea până în 2028. Locuitorii au cerut primăriei să le desființeze
12:47
Orașul din România în care sălile de jocuri vor dispărea până în 2028. Locuitorii au cerut primăriei să le desființeze
Mediafax
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
Digi24
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical
Cancan.ro
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV sacrifică un alt nume greu
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cum au oferit rușii, fără să vrea, o șansă unică românilor. Generalul rus și regulamentele care ne-au deschis drumul către modernitate și unire
Mediafax
Controversă. Un obiectiv turistic important din Europa va avea taxă de vizitare
Click
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
'Prințesa cu volănașe', dată afară de la Desafio. Câți bani a primit Luiza Condrea, de la Pro TV, pentru cele 11 săptămâni în Thailanda
Ce se întâmplă doctore
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Dependența de Inteligența Artificială ne poate afecta abilitățile cognitive, avertizează experții
SPORT Răzvan Burleanu, mesaj dur pentru contestatari: „Oameni cinici, persoane care vorbesc foarte mult fără să fi realizat nimic important”
13:56
Răzvan Burleanu, mesaj dur pentru contestatari: „Oameni cinici, persoane care vorbesc foarte mult fără să fi realizat nimic important”
RĂZBOI Volodimir Zelenski a anunțat: Ucraina a trimis 201 experți militari în Golf pentru a contracara atacurile dronelor iraniene
13:20
Volodimir Zelenski a anunțat: Ucraina a trimis 201 experți militari în Golf pentru a contracara atacurile dronelor iraniene
FLASH NEWS NATO trimite încă un sistem de apărare Patriot în Turcia, după ce trei rachete iraniene au pătruns în spațiul său aerian. Ce baze militare încearcă Alianța să protejeze
12:55
NATO trimite încă un sistem de apărare Patriot în Turcia, după ce trei rachete iraniene au pătruns în spațiul său aerian. Ce baze militare încearcă Alianța să protejeze
EXCLUSIV Victor Ponta, ironii la adresa lui Radu Tudor: Stăm în același bloc/Sunt apărat
12:51
Victor Ponta, ironii la adresa lui Radu Tudor: Stăm în același bloc/Sunt apărat
FLASH NEWS Israel elimină un alt lider important din Iran. Ministrul apărării israelian spune că l-a eliminat pe șeful serviciilor secrete, Esmaeil Khatib
12:46
Israel elimină un alt lider important din Iran. Ministrul apărării israelian spune că l-a eliminat pe șeful serviciilor secrete, Esmaeil Khatib
FLASH NEWS Oana Țoiu, după întâlnirea cu Secretarului General al OECD: „Urmează decizia politică și ratificarea Acordului de Aderare”
12:39
Oana Țoiu, după întâlnirea cu Secretarului General al OECD: „Urmează decizia politică și ratificarea Acordului de Aderare”

