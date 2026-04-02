Valentin Stan: Strâmtoarea Ormuz va deveni Strâmtoarea Trump dacă iranienii nu sunt de acord cu cererile americanilor

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Strâmtoare Ormuz va deveni Strâmtoarea Trump dacă Iranul nu e de acord cu cerințele SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Atât micuțul Rubio, cât și micuțul Trump, cât și micuțul Hegseth au spus așa… Patru, șase săptămâni. Suntem abia la sfârșitul lunii. Da, și în 2 săptămâni forțele americane pentru desant vor fi concentrate în zonă. Peste 2 săptămâni am spus că să încheie această cimilitură. Ai înțeles? Cum se încheie? Ori cum spune Trump, se stinge lumina în Iran, ori vorbim de Strâmtoarea Trump.

