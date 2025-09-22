Valentin Stan: Termenul de securitate constituțională nu apare în Codul Penal

În ediția din 22 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, prof. univ. dr. Valentin Stan a analizat un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind dosarul în care este implicat și Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Băieții aștia se simt niște mici Dumnezei. În art. 397 din Codul Penal nu se regăsește termenul de securitate constituțională.

Același comunicat al Parchetului General menționează „valorile axiologice”. Axiologia este o disciplină a filozofiei care se ocupă chiar cu valorile. E ca și cum ai spune genunchiul piciorului de la picior. Într-o societate permisivă, asta s-ar numi pleonasm.

De asemenea, legea penală nu are legătură cu genunchiul piciorului de la picior, cu valorile axiologice. Faptele au legătură cu valorile axiologice? Îți dai seama ce o fi în rechizitoriu?

Ediție integrală