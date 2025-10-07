Valentin Stan: Trump nu vrea ca vreun membru din Consiliul de Securitate al ONU să-și piardă dreptul de veto

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat poziția oficială României, prin persoana reprezentantului său, ministrul de externe Oana Țoiu, în contextul războiului din Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Oana Țoiu vorbește cu gura lui Zelenski și ne poate duce într-un război cu Rusia

Profesorul Stan acuză că unele declarații și poziții oficiale ale oficialilor României, precum ministrul de externe al României, Oana Țoiu, nu ar respecta logica internațională a dreptului de veto în Consiliul de Securitate. De asemenea, invitatul evidențiază discrepanțele dintre pozițiile SUA și Franța cu referire la utilizarea dreptului de veto în cazul atrocităților.