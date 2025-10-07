Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Trump nu vrea ca vreun membru din Consiliul de Securitate al ONU să-și piardă dreptul de veto

Malina Maria Fulga
07 oct. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat poziția oficială României, prin persoana reprezentantului său, ministrul de externe Oana Țoiu, în contextul războiului din Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Oana Țoiu vorbește cu gura lui Zelenski și ne poate duce într-un război cu Rusia

Profesorul Stan acuză că unele declarații și poziții oficiale ale oficialilor României, precum ministrul de externe al României, Oana Țoiu, nu ar respecta logica internațională a dreptului de veto în Consiliul de Securitate. De asemenea, invitatul evidențiază discrepanțele dintre pozițiile SUA și Franța cu referire la utilizarea dreptului de veto în cazul atrocităților.

De la începutul războiului, mai multe țări în curs de dezvoltare și-au reafirmat apelurile pentru extinderea Consiliului de Securitate, în timp ce președintele Ucraina, Volodymyr Zelenski, a cerut Consiliului de Securitate să elimine Rusia… Un oficial american, reprezentant al administrației Trump, a declarat că Statele Unite erau deschise la o extindere a Consiliului de Securitate sau a puterii de veto. Tom Canahan a reiterat această poziție în numele administrației Biden subliniază că extinderea nu trebuie să modifice sau să mărească dreptul de veto. Aici nu există administrație, cum a fost până acum poziția față de războiul din Ucraina. Asta e poziția SUA: nu umblăm la dreptul de veto în Consiliul de Securitate. Ce ți-a spus Țoiu? Care e poziția Franței? Fii atent ce au făcut francezii. În 2015, în Adunarea Generală, au venit cu următoarea propunere. Este un proiect franco-mexican: dreptul de veto nu este un privilegiu, ci o responsabilitate. Ce au propus ei cu Mexicul? Un acord colectiv. Cum? Voluntar. Între membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, membrii permanenți se abțin de la folosirea veto-ului în caz de atrocități în masă. Adică eu voluntar, eu SUA, eu Franța, eu China, dacă avem pe masă analiza unui caz în care un stat comite atrocități, atunci să ne abținem dacă e vorba de atrocități. Se abține voluntar. Nu este să umblăm la dreptul de vot în Consiliul de Securitate, ceea ce propune doamna Țoiu. Deci aceasta este poziția lui Țoiu la Adunarea Generală, când vorbește să umblăm la dreptul de vot. Ea vorbește cu gura lui Zelenski. Pe linia SUA? Nu. Pe linia Franței? Nu. Țoiu vorbește cu gura lui Zelenski. Iar legea apărării naționale ne poate duce instantaneu într-o secundă în război împotriva Rusiei, alături de Zelenski. Asta a confecționat USR-ul la guvernare.

