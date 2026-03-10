Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Toată secvența de apărare nucleară sub care stă NATO e oferită doar de SUA. Forța franceză este în afara Alianței

Andrei Rosz
10 mart. 2026, 07:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre diferențele dintre Umbrela de Securitate a SUA și Umbrela de Securitate a FranțeiUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Forța de disuasiune nucleară franceză n-are legătură cu NATO, e în afara NATO. E o șmecherie a lui Charles de Gaulle de la moment 1960, când au detonat prima bombă atomică în deșert. Și de atunci, puterea nucleară franceză este scoasă din schema de funcționare a Alianței Nord-Atlantice.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre diferențele semnificative dintre Umbrela de Securitate nucleară a SUA și Umbrela de Securitate a Franței. Acesta a început prin a spune că toată secvența de apărare nucleară a NATO e dată de americani. Istoricul a arătat că forța nucleară a Franței nu este inclusă în NATO.

Astea sunt caracteristicile pe care le luăm în discuție. Ce am aflat de aici? Toată secvența de apărare nucleară sub care stă Alianța Nord-Atlantică este dată de americani, doar de ei. Ce fac băieții ăștia? Contribuitor independent… Forța de disuasiune nucleară franceză n-are legătură cu NATO, e în afara NATO. E o șmecherie a lui Charles de Gaulle de la moment 1960, când au detonat prima bombă atomică în deșert. Și de atunci, puterea nucleară franceză este scoasă din schema de funcționare a Alianței Nord-Atlantice. Nu are legătură cu ea, este independentă. E la dispoziția președintelui Franței, nu acoperă nimic. Poate juca un rol, poate aduce o contribuție, dar nu are treabă cu NATO. Americanii și-au pus puterea nucleară în structura de comandă pentru a putea fi folosită dacă va veni vreun moment în care America va decide să-și apere aliații. Articolul cinci, ăla juridic slab… Dar ei sunt integrați, în timp ce francezii nu sunt.

