Valentin Stan: Toată secvența de apărare nucleară sub care stă NATO e oferită doar de SUA. Forța franceză este în afara Alianței

prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre diferențele dintre Umbrela de Securitate a SUA și Umbrela de Securitate a Franței.

Valentin Stan: Forța de disuasiune nucleară franceză n-are legătură cu NATO, e în afara NATO. E o șmecherie a lui Charles de Gaulle de la moment 1960, când au detonat prima bombă atomică în deșert. Și de atunci, puterea nucleară franceză este scoasă din schema de funcționare a Alianței Nord-Atlantice.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre diferențele semnificative dintre Umbrela de Securitate nucleară a SUA și Umbrela de Securitate a Franței. Acesta a început prin a spune că toată secvența de apărare nucleară a NATO e dată de americani. Istoricul a arătat că forța nucleară a Franței nu este inclusă în NATO.