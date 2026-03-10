Valentin Stan: Fiul lui Khamenei are două variante, ori va sfârși ca tatăl său, ori se va înțelege cu SUA. A doua posibilitate e cea mai plauzibilă

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cele două opțiuni ale noului Ayatollah. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Dacă mă întrebi pe mine, fiul lui Khamenei se va înțelege cu americanii. Nu știu dacă Trump e băgat în povestea asta. Nu, este o schemă lucrată de iranieni. Pentru că ăsta are influență asupra gardienilor. A fost pus să rezolve problema, nu să ducă războiul mai departe, pe noi culmi.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cele două opțiuni ale noului Ayatollah. Fiul lui Khamenei, cel care a preluat puterea în Iran, susține istoricul, are două opțiuni. Una este să moară, cealaltă este să se înțeleagă cu americanii. Stan susține că fiul lui Khamenei va alege a doua opțiune.