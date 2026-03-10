Valentin Stan: Fiul lui Khamenei are două variante, ori va sfârși ca tatăl său, ori se va înțelege cu SUA. A doua posibilitate e cea mai plauzibilă

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cele două opțiuni ale noului Ayatollah. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cele două opțiuni ale noului Ayatollah. Fiul lui Khamenei, cel care a preluat puterea în Iran, susține istoricul, are două opțiuni. Una este să moară, cealaltă este să se înțeleagă cu americanii. Stan susține că fiul lui Khamenei va alege a doua opțiune.
Cine a venit acum la putere în Iran? Băiatul lui Khamenei. Atenție, aici sunt două variante, va muri sau se va înțelege cu americanii. Dacă mă întrebi pe mine, fiul lui Khamenei se va înțelege cu americanii. Nu știu dacă Trump e băgat în povestea asta. Nu, este o schemă lucrată de iranieni. Pentru că ăsta are influență asupra gardienilor. A fost pus să rezolve problema, nu să ducă războiul mai departe, pe noi culmi. Iar băieții ăștia, care au lucrat povestea cu succesorul lui Khamenei, au avut în vedere inclusiv lucrurile astea. Sigur că în stradă oamenii strigă… Poporul iranian ar putea să iasă, așa cum a și spus Trump, dar nu știu dacă asta e cea mai potrivită soluție pentru fiul lui Khamenei. Va putea duce la schimbări de altă natură care nu ar putea fi controlate. E mai bine ca această schimbare să se producă treptat, așa cum s-a întâmplat și în Venezuela, plecând de la oameni care controlează sistemul.