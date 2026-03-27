Victor Ponta: „Din prețul carburantului, 6 lei se duc la Bolojan, 3 lei la rafinării, iar 1 leu se duce la cei care comercializează produsele”

În emisiunea Marius Tucă Show din 24 martie 2026, Victor Ponta a pornit un dialog exploziv cu gazda Marius Tucă, legând crizele geopolitice de prețurile la pompă și acuzând superficialitatea reacțiilor oficiale. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show
Marius Tucă a început dialogul cu o ironie la adresa intervențiilor Pentagonului și a altor guverne în crizele regionale: „Am vrut să te aduc la pompă, că am văzut că ai avut mai multe postări”. Apoi, a trecut la esența problemei prețurilor la benzină și motorină, observând că doar România și Franța au reacționat, în timp ce „toți au făcut ceva în legătură cu prețul”
Victor Ponta a detaliat structura prețului la pompă, bazându-se pe o analiză de la ChatGPT. El a mai subliniat că adaosul nu e profit pur, ci acoperă salarii, energie și taxe
„Prețul ăsta de 10 lei – 6,5 lei ia Bolojan (statul), 3 lei importatorul, producătorul, rafinatorul, transportul. Și 0,5 lei își pune la adaos. Cel care are benzinăria plătește salarii, energie și așa mai departe. Taxe la Bolojan, din nou. Și tu zici, îi tai lui, îi plafonezi. Ce îi plafonezi? Pe bune, tu râzi de noi!”