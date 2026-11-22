Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au emis duminică, 22 noiembrie, o atenționare de călătorie pentru românii care intenționează să tranziteze sau să călătorească pe teritoriul Belgiei cu avionul, în contextul grevei naționale programate luni, 23 noiembrie, care va anula aproape toate zborurile din Belgia. Manifestația este organizată împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului de la Bruxelles.

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Perturbări majore ale traficului aerian din Belgia în intervalul orar 07:00 – 21:00

„Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, în data de 23 noiembrie 2026, în intervalul orar 07:00–21:00 (ora locală), sunt anunțate perturbări majore ale traficului aerian pe aeroporturile belgiene, ca urmare a participării controlorilor de trafic aerian la greva națională.

Potrivit informațiilor comunicate de furnizorul belgian de servicii de navigație aeriană, Skeyes, în intervalul menționat nu vor putea fi asigurate serviciile obișnuite de control al traficului aerian pe aeroporturile din Belgia. Vor fi menținute doar serviciile minime necesare gestionării situațiilor de urgență și a zborurilor esențiale pentru siguranță”, au transmis reprezentanții MAE.

Recomandările Ministerului de Externe pentru românii care călătoresc pe teritoriu belgian în ziua grevei

„MAE recomandă cetățenilor români care au programate călătorii cu avionul în data de 23.11.2026, să verifice situația zborurilor direct la companiile aeriene, care vor informa pasagerii afectați cu privire la opțiunile disponibile. Informații actualizate sunt disponibile pe paginile oficiale ale aeroporturilor Bruxelles-Zaventem și Charleroi.

De asemenea, MAE reamintește că sunt așteptate perturbări ale transportului public. Mai multe informații pot fi consultate la rubrica Atenționări de călătorie.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 și +32 (0) 2 343 6935. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență pot apela numărul de telefon de permanență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663”, au mai precizat reprezentanții MAE.

Haos pe aeroporturile din Belgia. Ce anunță reprezentanții aeroportului Charleroi, unde cursele ar putea fi oprite chiar și 14 ore

Sâmbătă seara, reprezentanții aeroportului Bruxelles-Sud Charleroi a denunțat „consecințele dezastruoase” generate de anunțul conform căruia, între orele 7:00 și 21:00, nu va fi posibilă desfășurarea traficului aerian regulat.

Aeroportul Bruxelles preconiza 59.500 de pasageri pentru 429 de zboruri pe parcursul întregii zile, între orele 06:00 și 22:00. Aceasta însemna 213 zboruri de plecare, adică 28.000 de pasageri, și 216 zboruri de sosire, adică 31.500 de pasageri.

În ultimele luni, Belgia a fost martora unor runde repetate de greve împotriva eforturilor prim-ministrului Bart De Wever de a economisi 10 miliarde de euro în următorii ani, în încercarea de a reduce deficitul ridicat al țării.

De Wever a fost angajat în discuții prelungite cu partenerii săi de guvernare pentru a încerca să ajungă la un acord privind un nou buget de reducere a costurilor. Mai multe informații sunt disponibile AICI.