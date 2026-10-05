Luca Niculescu este premierul desemnat de Nicușor Dan. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui. Ce urmează

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după ultima rundă de consultări cu partidele politice. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui, după cele trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline.

Premierul desemnat are acum 10 zile la dispoziție pentru a prezenta și depune lista de miniștri în Parlament, împreună cu programul de guvernare. Ulterior, se va prezenta la votul de învestire în plenul reunit al Parlamentului.

Săptămâna trecută, guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament, cu 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”. Doar 197 de voturi au fost exprimate de către parlamentari, în condițiile în care erau necesare 233 de voturi pentru învestire. Nicușor Dan a anunțat săptămâna trecută noi consultări cu partidele politice și chiar a transmis că va desemna un nou premier la finalul acestora, astfel că, după 5 ore de discuții la Cotroceni, șeful statului a organizat o conferință de presă prin interdemiul căreia a anunțat numele celei de a patra sa încercare: Luca Niculescu.

Acesta are experiență administrativă ca fost ambasador la Paris și actual secretar de stat în Ministerul de Externe, însă nu are experiență politică.

În prezent, Niculescu coordonează procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Din această poziție, fostul ambasador al României la Paris a purtat negocieri cu majoritatea ministerelor și instituțiilor publice în vederea adoptării politicilor publice necesare și obligatorii pentru aderarea României la organizație.

După desemnarea lui Nicușor Dan, Niculescu va trebui să formeze un nou Guvern, să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor și să ceară din nou votul de încredere al Parlamentului.

Ce s-a întâmplat în cele 153 de zile de criză politică. Nicușor Dan, patru nominalizări pentru funcția de premier

Criza guvernamentală a început după retragerea sprijinului PSD pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan. Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, la 5 mai 2026, după retragerea sprijinului politic din partea PSD. Au urmat mai multe încercări de formare a unui nou Executiv.

Pe 4 iunie, Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Tomac și-a depus însă mandatul pe 14 iunie, înainte ca propunerea sa să ajungă la votul Parlamentului.

În aceeași zi, președintele l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea.Cabinetul condus de Adrian Veștea a ajuns la votul de învestitură pe 22 iunie, însă nu a obținut numărul necesar de voturi.

Au fost înregistrate 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, din 212 voturi exprimate, insuficiente pentru majoritatea absolută de 233 de parlamentari. Guvernul Veștea a devenit astfel primul Cabinet propus de Nicușor Dan care a fost respins de Parlament.

După respingerea Guvernului Veștea, partidele au reluat negocierile pentru formarea unei majorități. Pe 26 iunie, PNL, USR și UDMR au stabilit că îl susțin pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, în timp ce PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu.

Pe 17 septembrie, după o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Guvernul propus a fost construit cu sprijinul PNL, USR și UDMR, însă cele trei formațiuni nu aveau singure cele 233 de voturi necesare pentru învestire. După audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare, Cabinetul Mureșan a ajuns la votul decisiv din Parlament, unde a fost respins.