Președintele AUR, George Simion, a anunțat că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 va fi prezentat luni seară. Totodată, Simion și-a exprimat speranța că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu va fi eliberat din arest preventiv săptămâna viitoare.

„Cum Nicușor nu a mai prezentat nimic, Țara trebuie să meargă mai departe:

Raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat mâine seară”, a scris liderul AUR, duminică seară, într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții AUR au venit ulterior cu precizări.

„Alianța pentru Unirea Românilor organizează luni, 23 noiembrie, de la ora 19:00, un briefing în sala de grup AUR de la Camera Deputaților.

În cadrul evenimentului, AUR va prezenta raportul privind anularea alegerilor”, se arată într-un comunicat al AUR.

Raport de peste 500 de pagini

Raportul este întocmit de Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din cadrul Camerei Deputaților condusă de deputatul AUR Laura Gherasim.

Potrivit informațiilor, raportul are peste 500 de pagini și vizează circumstanțele deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, precum și documentele declasificate ale serviciilor de informații care au stat la baza anulării scrutinului.

Anunțul liderului AUR vine în contextul în care președintele Nicușor Dan nu a mai prezentat propriul raport promis în repetate rânduri pe această temă.

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Simion speră că Georgescu va fi eliberat din arest săptămâna viitoare

Într-un comentariu la propria postare, președintele AUR a făcut referire și la situația juridică a fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, aflat în arest preventiv. Președintele AUR a anunțat că luni va fi prezent la Curtea de Apel pentru a-l susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.

„Tragem speranțe că domnul Călin Georgescu va fi eliberat din arestul central săptămâna care vine iar represiunea împotriva suveraniștilor va lua sfârșit. În acest sens, mâine la Curtea de Apel vom fi alături, ca de fiecare dată!”, a scris Simion.

A 55-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu

Pentru a 55-a noapte la rând, zeci de persoane au revenit în fața Arestului Central din Capitală, pentru a-l susține pe fostul candidat la prezidențiale. Ei au venit, ca în fiecare seară, cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje sugestive.

Vineri, 20 noiembrie, judecătorii au amânat pentru luni, 23 noiembrie, decizia privind plasarea în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Amintim că, procurorul DIICOT ceruse menținerea în stare de arest preventiv, motivând cu discuția lui Călin Georgescu în care vorbea despre pregătiri de a părăsi țara.

Procurorul a explicat că acest fapt, coroborat cu intenția lui de a verifica locuința de microfoane, după luarea la cunoștință a calității de suspect și apoi de inculpat, după declanșarea anchetei procurorilor, denotă o perseverență a sa în săvârșirea de fapte penale. Iar la rândul lor, avocații au explicaseră faptul că menținerea celor doi inculpați în arest preventiv nu s-ar mai impune, cerând așadar, aplicarea unei măsuri mai blânde față de acesta. Mai multe detalii AICI.