Victor Ponta: „Fondurile din PNRR și din programul Saligny s-au tăiat, nu se mai dau bani de lucrări”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta, fost premier al României, aduce o critică la adresa politicienilor români prin prisma proiectului metroului din Cluj. Acesta susține că, odată cu blocarea anumitor proiecte finanțate prin PNRR și programul „Anghel Saligny”, metroul din Cluj nu va fi finalizat, rămânând la stadiul de promisiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „O firmă turcească a luat un avans de vreo 10%, deci 180 de milioane de euro”

Într-un ton sarcastic, Victor Ponta face referire la un clip recent postat de președintele Nicușor Dan pe rețelele sociale, în care acesta îi încurajează pe români să facă turism în România. Fostul lider PSD aduce în discuție proiectul metroului din Cluj, afirmând că, lângă Cluj, în Florești, a fost săpată simbolic o groapă pentru a marca începutul lucrărilor. Cu toate acestea, susține că metroul din Cluj va rămâne doar la stadiul de proiect. Ponta pune situația pe seama tăierii finanțărilor din PNRR și programul „Anghel Saligny”, acuzând că firma turcească contractată inițial pentru realizarea lucrărilor ar fi primit un avans de 180 de milioane de euro, însă proiectul nu va fi dus la capăt.