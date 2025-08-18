Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Fondurile din PNRR și din programul Saligny s-au tăiat, nu se mai dau bani de lucrări”

Victor Ponta: „Fondurile din PNRR și din programul Saligny s-au tăiat, nu se mai dau bani de lucrări"

Malina Maria Fulga
18 aug. 2025, 23:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta, fost premier al României, aduce o critică la adresa politicienilor români prin prisma proiectului metroului din Cluj. Acesta susține că, odată cu blocarea anumitor proiecte finanțate prin PNRR și programul „Anghel Saligny”, metroul din Cluj nu va fi finalizat, rămânând la stadiul de promisiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „O firmă turcească a luat un avans de vreo 10%, deci 180 de milioane de euro”

Într-un ton sarcastic, Victor Ponta face referire la un clip recent postat de președintele Nicușor Dan pe rețelele sociale, în care acesta îi încurajează pe români să facă turism în România. Fostul lider PSD aduce în discuție proiectul metroului din Cluj, afirmând că, lângă Cluj, în Florești, a fost săpată simbolic o groapă pentru a marca începutul lucrărilor. Cu toate acestea, susține că metroul din Cluj va rămâne doar la stadiul de proiect. Ponta pune situația pe seama tăierii finanțărilor din PNRR și programul „Anghel Saligny”, acuzând că firma turcească contractată inițial pentru realizarea lucrărilor ar fi primit un avans de 180 de milioane de euro, însă proiectul nu va fi dus la capăt.

„O să-i scriu domnului președinte Nicușor Dan să mai viziteze un obiectiv turistic. Obiectivul turistic, metroul din Cluj. E o groapă în Florești, o groapă pe care au săpat-o primarul Clujului, împreună cu primul-ministru de atunci, domnul Ciolacu, cu ministrul transporturilor de atunci, domnul Grindeanu, și cu președintele PNL de atunci, domnul Ciucă. Am fost și eu, dar n-am încăput, că erau toți la casma acolo. Și groapa-i tot acolo. Și va fi tot acolo, că știi că fondurile din PNRR s-au tăiat. Fondurile din Saligny s-au tăiat. Nu se mai dau bani pentru lucrări. E o firmă turcească acolo, care a luat un avans de vreo 10%, deci 180 de milioane de euro. A dus utilajele și a plecat, că nu i-a zis nimeni ce să facă cu utilajele. Poate merge domnul Nicușor Dan și propune să facem turism la groapă, singura groapă săpată la metroul din Cluj. Și așa mai departe. Poate merge domnul Nicușor Dan, chiar dacă nu merge cu avionul, ca noi, ăștia de la Țamărășteni. Poate merge la aeroportul Otopeni să găsească o baie. Unde să meargă la baie copilul… Ne-a scăpat de ruși. Și uite, acum suntem totuși sub o dominație pozitivă a Republicii Moldova și a Ucrainei și am scăpat de Rusia, ceea ce chiar a meritat tot efortul”

