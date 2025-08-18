Victor Ponta: „S-a terminat cu autostrăzile din bani europeni. Ori vom face fabrici de armament, ori doar vom da bani la UE”

În ediția din 18 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier al României, Victor Ponta, a criticat lipsa de reacție a României în fața modificărilor pregătite în bugetul multianual al Uniunii Europene, prezentate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ponta a avertizat că România riscă să devină doar un contributor, și nu un beneficiar activ al fondurilor europene. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Victor Ponta: „A anunțat doamna Ursula von der Leyen, iar România n-a avut nicio poziție, cu privire la noul exercițiu financiar, adică noul buget al Uniunii Europene, n-o să mai fie bani de agricultură, de drumuri, ce am cheltuit noi până acum. Toți banii o să meargă la industria de apărare. S-a terminat cu povestea cu autostrăzi din bani europeni, școli din bani europeni, spitale din bani europeni. Ori o să facem fabrici de armament din bani europeni, ori doar vom da bani, doar plătim.”

