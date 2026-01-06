Valentin Stan: România lipsește de la cele mai importante întâlniri privind războiul din Ucraina

În ediția de luni seară a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Valentin Stan a subliniat poziția strategică unică a României în contextul conflictului ruso-ucrainean, criticând absența țării noastre din marile discuții internaționale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a început prin a evidenția că România deține cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, dar și cea mai mare întindere de apă în zona strategică a Mării Negre. Aceste elemente fac din România o platformă esențială, atât pe uscat, cât și pe mare, imposibil de ignorat în orice analiză serioasă a războiului.

Nu numai că avem cea mai lungă frontieră, noi avem cea mai mare întindere de apă în zona strategică a Mării Negre, de unde pleacă o bună parte, cea mai mare parte din atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Deci, noi suntem practic la mare și la uscat platforma pe care nu o poți neglija dacă vrei să te raportezi, într-un fel sau altul, la ceea ce înseamnă Ucraina în război. N-ai cum să fi evitat de lumea care se preocupă de acest lucru, spune profesorul Stan.

Analistul si Marius Tucă au atras atenția asupra faptului că nicio putere implicată, fie Uniunea Europeană, Statele Unite sau alți actori globali, nu pot ignora România. Cu toate acestea, el a criticat dur excluderea țării noastre din discuțiile de vârf.