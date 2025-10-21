Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Treaba ONG- URILOR a fost să facă proteste „ Corupția ucide” doar pe vremea mea. În vremea lui Bolojan nu mai ies la proteste”

Serdaru Mihaela
21 oct. 2025, 23:00, Marius Tucă Show
Victor Ponta, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 21 octombrie 2025, povestește o scenă trăită în Comisia de Industrie din Parlament, din care face parte. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Victor Ponta descrie un moment tensionat când o reprezentantă a ONG-ului Declic a venit să susțină un proiect de lege, prezentându-se ca reprezentantă a poporului. Președintele comisiei i-a atras atenția că ONG-urile nu reprezintă poporul în mod direct, ci Parlamentul, fapt care a stârnit reacții contradictorii.

„Am trăit o scenă, astăzi, pe care simt nevoia să o povestesc, dacă îmi dai un minut. Am fost la Comisia, din care fac eu parte, la Comisia de Industrie, în Parlament și erau niște invitați pe acolo, de la autoritate, minister. Și era și o doamnă de la Declic care a venit și a început prin a spune, vă cerem să votați acest proiect de lege, noi care reprezentăm poporul. Vă cerem să votați această lege. Președintele Comisiei, un tip serios, de la UDMR, zice, doamnă, totuși, sigur, vă ascultăm cu respect, dar dumneavoastră, reprezentați un ONG” , povestește Victor Ponta

Pe scurt, Victor Ponta critică influența ONG-urilor și a propagandei în politica românească, exprimându-și scepticismul față de mesajele și metodele promovate de aceste organizații civice.

„Nu au ajuns de fapt acolo prin votul poporului. Ei au ajuns acolo prin faptul că această propaganda a decis la un moment dat, măi nu-l vrem pe Ponta, că el ține cu România, hai să-l punem pe Iohannis. Să nu-l punem pe Simion, că poate nu-i cu noi, hai să-l punem pe Nicușor. Și până la urmă, credința lor și recunoștința și frica lor este față de acești „declici.”

