Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Trump nu îl va ierta pe Zelenski și nu va lupta alături de Zelenski contra lui Putin”

Cătălin Costache
23 ian. 2026, 10:30, Marius Tucă Show

În ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Victor Ponta a comentat relația dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, afirmând că o eventuală alianță a lui Trump cu liderul ucrainean împotriva Rusiei este exclusă. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ponta a susținut că Trump nu îl va „ierta” pe Zelenski. În același context, fostul prim-ministru a criticat absența președintelui României de la reuniunea de la Davos, afirmând că participarea ar fi fost necesară, indiferent de numele celui aflat la Cotroceni.

Victor Ponta: „Eu nu cred că Trump nu îl iartă pe Zelenski și nu va sări să lupte alături de Zelenski împotriva lui Putin. Nu știu ce făcea Nicușor Dan la Davos, dar era bine să meargă. Eu aș fi vrut ca președintele României, indiferent cum îl cheamă, să meargă acolo. Dar n-ai ce să cauți acolo decât dacă ai niște oameni care îți organizează niște întâlniri. La Davos nu te duci să faci selfie-uri, să te promovezi pe tine, cum face Țoiu.”

