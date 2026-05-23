Prima pagină » Actualitate » Casă lovită de fulger, în Galați. Incendiul izbucnit a mistuit vila de 140 de metri pătrați

Casă lovită de fulger, în Galați. Incendiul izbucnit a mistuit vila de 140 de metri pătrați

Casă lovită de fulger, în Galați. Incendiul izbucnit a mistuit vila de 140 de metri pătrați
Casă lovită de fulger, în Galați / Sursa FOTO: monitoruldegalati.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Incendiu devastator în Galați, acolo unde o casă a fost lovită de fulger. Vila în suprafață de 140 de metri pătrați a ars în totalitate.

Incidentul a avut loc în localitatea Nărțești, din județul Galați.

A ars tot, inclusiv anexele gospodărești

O persoană care a încercat să stingă focul până la sosirea pompierilor a suferit arsuri la mâini și la picioare. Ulterior, la fața locului au ajuns două autospeciale de stingere și o autocisternă din cadrul Detașamentului de Pompieri Tecuci.

Incendiul, provocat cel mai probabil de un trăsnet (fulger globular), a afectat generalizat locuința P+M, cu o suprafață de aproximativ 140 mp.

Au ars acoperișul și bunurile aflate în interior, respectiv mobilier, electrocasnice și mai multe scule și utilaje de șantier. De asemenea, au fost distruse aproximativ 3 tone de cereale depozitate în imobil. Flăcările au afectat și aproximativ 5 mp de lambriu PVC de la o locuință învecinată.

O victimă, care a încercat să stingă incendiul înainte de sosirea forțelor de intervenție, a suferit răni la mâini și picioare. Persoana în cauză a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la spital.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Avertisment al meteorologilor, instabilitate atmosferică accentuată. Unde va ploua torențial și unde va cădea grindină. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

VIDEO | Tragedie în București, după furtuna de miercuri. Preotul Costel Paizan și soția sa au murit după ce un fulger le-a lovit casa

Recomandarea video

Citește și

DRAMĂ Doi băieței, abandonați de mamă pe marginea unui drum. Au fost găsiți plângând și fără acte asupra lor
12:16
Doi băieței, abandonați de mamă pe marginea unui drum. Au fost găsiți plângând și fără acte asupra lor
FLASH NEWS Ilie Bolojan a aprobat memorandumul pentru centrala pe gaz de la Iernut: „De acum înainte, mingea este în terenul echipei tehnice”
12:09
Ilie Bolojan a aprobat memorandumul pentru centrala pe gaz de la Iernut: „De acum înainte, mingea este în terenul echipei tehnice”
Fabuloasa colecție de bijuterii a fostei soții românce a împăratului canibal Bokassa este scoasă la licitație. În ianuarie, Gabriela Drâmbă a fost jefuită
12:00
Fabuloasa colecție de bijuterii a fostei soții românce a împăratului canibal Bokassa este scoasă la licitație. În ianuarie, Gabriela Drâmbă a fost jefuită
EVENIMENT Cine este Max Korzh, rapperul din Belarus care a vândut toate biletele pentru concertul de pe Arena Națională
11:43
Cine este Max Korzh, rapperul din Belarus care a vândut toate biletele pentru concertul de pe Arena Națională
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „Dacă România intră în junk, din disperarea forțelor politice se poate ajunge la confiscarea banilor din bănci pentru a putea acoperi pensiile și salariile”
10:30
Viorel Cataramă: „Dacă România intră în junk, din disperarea forțelor politice se poate ajunge la confiscarea banilor din bănci pentru a putea acoperi pensiile și salariile”
ACCIDENT Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din China. Autoritățile anunță cel puțin 90 de morți
10:25
Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din China. Autoritățile anunță cel puțin 90 de morți
Mediafax
Ce nu ți se spune despre cutremure. Experții vorbesc despre un fenomen puțin cunoscut
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Cancan.ro
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Care este cu adevărat situația financiară a Rusiei și cum ar putea evolua războiul din Ucraina: „Aceasta nu este o economie care se prăbușește”
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Ce se dă de pomană de Moșii de vară: „Se împart și vase de lut.” Ce rugăciuni se spun când se prepară coliva și de ce arpacașul se spală în 9 ape?
Digi24
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Amiana Păștină înainte să își ia viața. Ce s-a aflat despre femeia care și-a omorât mama pentru avere
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Tragedie în lumea automobilismului din SUA. Unul dintre cei mai titrați piloți NASCAR a murit la doar 41 de ani
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Suprapopularea poate afecta fertilitatea. Un nou studiu explică de ce!
Gândul de Vreme După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și când vor fi 31°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
11:56
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și când vor fi 31°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
JUSTIȚIE CCR renunță la notificările individuale în anumite procese. Cum vor afla românii informațiile despre dosar
11:18
CCR renunță la notificările individuale în anumite procese. Cum vor afla românii informațiile despre dosar
DEZVĂLUIRI Israel a creat o unitate de elită pentru a-i vâna pe teroriștii implicați în atacurile din 7 octombrie
10:54
Israel a creat o unitate de elită pentru a-i vâna pe teroriștii implicați în atacurile din 7 octombrie
FLASH NEWS Nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea, în urma unui atac rusesc cu drone asupra portului Chilia
10:53
Nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea, în urma unui atac rusesc cu drone asupra portului Chilia
FLASH NEWS Petrișor Peiu: „Explozia prețurilor la îngrășăminte și închiderea Azomureș sunt rezultatul politicilor iresponsabile ale guvernelor ultimilor ani”
10:42
Petrișor Peiu: „Explozia prețurilor la îngrășăminte și închiderea Azomureș sunt rezultatul politicilor iresponsabile ale guvernelor ultimilor ani”
AUTO O bucureșteancă a dirijat traficul după ce un tramvai a rămas blocat: „Hai, hai, dați înapoi, să faceți loc”
10:22
O bucureșteancă a dirijat traficul după ce un tramvai a rămas blocat: „Hai, hai, dați înapoi, să faceți loc”

Cele mai noi

Trimite acest link pe