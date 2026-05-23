Casă lovită de fulger, în Galați. Incendiul izbucnit a mistuit vila de 140 de metri pătrați

Incendiu devastator în Galați, acolo unde o casă a fost lovită de fulger. Vila în suprafață de 140 de metri pătrați a ars în totalitate.

Incidentul a avut loc în localitatea Nărțești, din județul Galați.

A ars tot, inclusiv anexele gospodărești

O persoană care a încercat să stingă focul până la sosirea pompierilor a suferit arsuri la mâini și la picioare. Ulterior, la fața locului au ajuns două autospeciale de stingere și o autocisternă din cadrul Detașamentului de Pompieri Tecuci.

Incendiul, provocat cel mai probabil de un trăsnet (fulger globular), a afectat generalizat locuința P+M, cu o suprafață de aproximativ 140 mp.

Au ars acoperișul și bunurile aflate în interior, respectiv mobilier, electrocasnice și mai multe scule și utilaje de șantier. De asemenea, au fost distruse aproximativ 3 tone de cereale depozitate în imobil. Flăcările au afectat și aproximativ 5 mp de lambriu PVC de la o locuință învecinată.

