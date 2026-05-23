Nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea, în urma unui atac rusesc cu drone asupra portului Chilia

Un nou mesaj RO-Alert a fost emis sâmbătă dimineață în nordul județului Tulcea, în urma unui atac rusesc cu drone asupra portului Chilia, informează MApN.

„În dimineața zilei de sâmbătă, 23 mai, Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Sistemul de supraveghere radar a detectat în jurul orei 09.05, în spațiul aerian ucrainean, un grup de ținte care se îndreptau către portul Chilia din Ucraina, în proximitatea frontierei naționale a României.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO- Alert fiind transmis la ora 09.28.

Alerta aeriană a încetat la ora 09.53.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul ale vreunui vehicul aerian.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea”, au transmis reprezentanții MApN.

