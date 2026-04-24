Mihai Daraban: „Statul este cel mai mare competitor pe piața muncii. Adică pleacă oameni de la privat să se angajeze la primării”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Mihai Daraban, președintele CCIR, a vorbit despre faptul că oamenii din mediul privat se îndreaptă spre cel de stat. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Mihai Daraban: „Deci nu există niciun target, nu există nicio exigență vizavi de a-ți îndeplini niște sarcini. Timpul trece leafa, merge. Vă dați seama.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Mihai Daraban a vorbit despre faptul că oamenii din mediul privat se îndreaptă spre cel de stat. Acesta spune că statul este cel mai mare competitor pe piața muncii. Președintele CCIR afirmă că locurile de la stat sunt mai stabile și odihnitoare. Nu există exigența leagtă de timpul în care își faci sarcinile. Daraban subliniază că politicul nu se va opri din a face angajări pentru că au datorii din perioada electorală. El explică faptul că 41 de consilii județene nu își au rostul.

„Singura soluție este reorganizarea administrativă, adică mai puține entități unde politicul să angajeze, pentru că politicul nu se va opri din angajări niciodată. Au datorii în piață. Au datorii din perioada electorală, din perioada de zi cu zi și atunci trebuie să le satisfacă. Dacă tai aceste oportunități de angajare, se potolesc și ei. Că la un moment dat clădirile unde pot fi angajați, oamenii ăia au niște metri pătrați ficși. Și la un moment dat o să zică: Bă, vă țin și pe scări, vă țin și în lift. Dar la un moment dat se vor opri, pentru că nu se poate opri decât prin dispariția unor instituții care nu-și au rostul. Nu-și au rostul 41 de consilii județene. Gândiți-vă la fiecare Consiliu Județean este un președinte cu doi vicepreședinți. Este un Consiliu Județean ales din oameni care au serviciu și vin o dată pe lună la ședință. Gândiți-vă că există și o prefectură cu aparatul prefecturii, care e, așa să fie și ei. Statul este cel mai mare competitor pe piața muncii. Adică pleacă oameni de la privat să se angajeze la primării. Că e stabil, zic ei, că e odihnitor, să nu spunem relaxant. Deci nu există niciun target, nu există nicio exigență vizavi de a-ți îndeplini niște sarcini. Timpul trece leafa, merge. Vă dați seama. Vă spune un om care nu prea a lucrat la stat în viața asta. Deci, pe lângă faptul că a fost o concurență neloială și este că nu s-a încheiat.”, a declarat președintele CCIR.

