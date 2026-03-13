Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „O să atragem undeva la 5 miliarde de euro, bani europeni, în 2026 pentru agricultură”

Malina Maria Fulga
13 mart. 2026, 19:30, Emisiuni

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, a emisiunii Atitudini, cu Adina Anghelescu, Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a vorbit despre perspectivele investițiilor din agricultură pentru 2026, mai exact punând accentul pe fondurile europene și investițiile ce vor fi făcute din bani europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Florin Barbu prezintă o perspectivă optimistă privitoare la viitorul agriculturii românești, în vederea atragerii unor sume importante din fonduri europene. Unul dintre principalele puncte abordate se bazează pe eficiența administrativă, acesta afirmând că ar urma să fie acoperite salariile a aproximativ 2.500 de funcționari din fonduri europene, astfel încât sumele din bugetul de stat să fie redirecționate către investiții.

„În momentul de față, cred că tot undeva la 5 miliarde de euro o să atragem și în anul 2026. În bugetul Ministerului Agriculturii sunt undeva la 3,5 miliarde, vorbim de FEN-uri, bani dați pentru plățile pe care le avem către fermieri, deoparte pe FEGA, pe plăți directe, pe subvenții, dar și pe partea de dezvoltare, unde avem foarte multe proiecte, aproape 4,3 miliarde de euro fonduri și contracte de investiții în satul românesc. Și aici vorbim de instalarea tinerilor fermieri, vorbim de partea de procesare, vorbim de sistemul de irigații, infrastructura secundară de irigații, unde am semnat contracte de 500 de milioane de euro, fonduri europene 100%, iar fermierii nu pun nicio cofinanțare, inclusiv TVA-ul fiind eligibil prin aceste fonduri europene.”

Florin Barbu: „Salariile a 2.500 de funcționari din Ministerul Agriculturii vor fi plătite din fonduri europene, economiile fiind redirecționate către investiții”

De asemenea, Florin Barbu a vorbit despre importanța încurajării tinerilor fermieri, aspect esențial pentru sustenabilitatea domeniului agricol. Ministrul încheie într-o perspectivă ambițioasă, afirmând că în termen de doi ani preconizează investiții de până la două miliarde de euro în domeniul agricol din țara noastră.

„Mai mult de atât, am creat un mecanism și am avut o discuție la nivelul Comisiei Europene pentru ca tot ceea ce înseamnă salarizare, și vorbim de aproape 2.500 de funcționari din cadrul Ministerului Agriculturii, aceste salarii să fie plătite din fonduri europene. Este un lucru important și, bineînțeles, toate aceste economii pe care le facem din fondul de salarii le vom dirija către investițiile pe care le avem, pentru că în bugetul pe anul 2026 sunt foarte mulți bani pentru investiții și aici vorbim de foarte multe scheme de ajutor de stat în sectorul zootehnic din România. Vorbim de ferme de porci, ferme de păsări, dar și de programul ambițios cu care am plecat încă din 2023, programul Investalim, prin care am semnat contracte de aproape un miliard de euro pentru procesare în România.

Practic, în momentul de față, în tot ceea ce înseamnă contracte semnate pe procesare din fonduri europene și din programul Investalim, România are semnate contracte, iar toate aceste fabrici sunt în construcție și montaj în momentul de față. În următorii doi ani, vom finaliza investiții de aproape două miliarde de euro în procesare, în România.”

