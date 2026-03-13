Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „O să atragem undeva la 5 miliarde de euro, bani europeni, în 2026 pentru agricultură”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, a emisiunii Atitudini, cu Adina Anghelescu, Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a vorbit despre perspectivele investițiilor din agricultură pentru 2026, mai exact punând accentul pe fondurile europene și investițiile ce vor fi făcute din bani europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Florin Barbu prezintă o perspectivă optimistă privitoare la viitorul agriculturii românești, în vederea atragerii unor sume importante din fonduri europene. Unul dintre principalele puncte abordate se bazează pe eficiența administrativă, acesta afirmând că ar urma să fie acoperite salariile a aproximativ 2.500 de funcționari din fonduri europene, astfel încât sumele din bugetul de stat să fie redirecționate către investiții.

„În momentul de față, cred că tot undeva la 5 miliarde de euro o să atragem și în anul 2026. În bugetul Ministerului Agriculturii sunt undeva la 3,5 miliarde, vorbim de FEN-uri, bani dați pentru plățile pe care le avem către fermieri, deoparte pe FEGA, pe plăți directe, pe subvenții, dar și pe partea de dezvoltare, unde avem foarte multe proiecte, aproape 4,3 miliarde de euro fonduri și contracte de investiții în satul românesc. Și aici vorbim de instalarea tinerilor fermieri, vorbim de partea de procesare, vorbim de sistemul de irigații, infrastructura secundară de irigații, unde am semnat contracte de 500 de milioane de euro, fonduri europene 100%, iar fermierii nu pun nicio cofinanțare, inclusiv TVA-ul fiind eligibil prin aceste fonduri europene.”

De asemenea, Florin Barbu a vorbit despre importanța încurajării tinerilor fermieri, aspect esențial pentru sustenabilitatea domeniului agricol. Ministrul încheie într-o perspectivă ambițioasă, afirmând că în termen de doi ani preconizează investiții de până la două miliarde de euro în domeniul agricol din țara noastră.