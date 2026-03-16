Mircea Ursu, supranumit „bodyguardul lui Dumnezeu”: „Am lucrat pentru Marian Iancu, patronul de la Poli Timișoara, făcea vreo 500.000 de dolari pe zi”

Malina Maria Fulga
16 mart. 2026, 12:00, Emisiuni

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, fostul luptător Mircea Ursu a vorbit despre numele sonore pentru care a lucrat ca și gardă de corp după ce s-a retras din viața sportivă. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Mircea Ursu, cunoscut drept „bodyguardul lui Dumnezeu”, este un fost luptător care, după încheierea vieții sportive, a lucrat drept gardă de corp pentru mai mulți milionari. Unul dintre numele cele mai importante este Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, despre care invitatul spune că ar fi fost cel mai bogat român la începutul anilor 2000, când a lucrat pentru acesta, și că ar fi încasat până la 500.000 de dolari într-o singură zi.

De asemenea, din lista oamenilor de afaceri români pentru care a lucrat, îi enumeră și pe celebrii afaceriști Puiu Popoviciu și Ovidiu Tender.

„Deci am început să lucrez ca gardă de corp, prima și prima oară, după ce am terminat cu viața sportivă. Pentru domnul Marian Iancu, patron de la Poli Timișoara. Ulterior, în anii 2001-2002, avea Rafo Onești, Balkan Petroleum, Solventul Timișoara și alte rafinerii. Cred că era cel mai bogat om la vremea respectivă. Pe zi, să vă spun așa, făcea vreo 500.000 de dolari pe zi în încasări, la vremea respectivă. După care am lucrat cu domnul Popoviciu, cu domnul Tender. Oameni diferiți. Am stat foarte mult lângă domnul Marian Iancu, pe care îl respect.”

