H.D. Hartmann: „Atunci când a fost arestat prima dată Epstein, nu a știut nimeni de amploarea rețelei și a dispărut scandalul”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum Epstein a primit primul avertisment în anul 2008.
„Hai că începem cu 2003, 2004, 2005. El este prima dată…. Primul semnal pe care îl primește este în 2008, când el este arestat. Nu sunt destule dovezi, este eliberat, face o recunoaștere… A fost un scandal, dar nu am văzut un scandal monstru. Adică, la noi atunci avem alte scandaluri. Îl aveam deja pe Donald Trump care dădea din coadă să fie candidat la președinție. Deja începuseră măcănitorii de democrație cu organizațiile internaționale. Era Bill Gates care făcea el, ne anunța că dispare malaria, dispare foamea, dispare umanitatea, dispare tot. Rămâne el, singur cu vreo trei. Mai era Zuckerberg, care avea grave probleme de comportament. Adică nu, atenție nu era acolo, erau alte preocupări ale societății. În 2008 are loc primul cutremur. Primești un semnal: «potolește-te sau predă-ne rețeaua sau fă ceva… A fost un semnal. El scapă ușor pentru că detectivii nu au știut magnitudinea, dimensiunea afacerii, iar forța celor care l-au sprijinit era enormă.”, a explicat profilerul.