H.D. Hartmann: „Atunci când a fost arestat prima dată Epstein, nu a știut nimeni de amploarea rețelei și a dispărut scandalul”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum Epstein a primit primul avertisment în anul 2008. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H.D. Hartmann: „Îl aveam deja pe Donald Trump care dădea din coadă să fie candidat la președinție. Deja începuseră măcănitorii de democrație cu organizațiile internaționale. Era era Bill Gates care ne anunța că dispare malaria, dispare foamea, dispare umanitate, dispare tot. Rămâne el, singur cu vreo trei. Mai era Zuckerberg, care avea grave probleme de comportament.”

