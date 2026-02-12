Valentin Stan: Șeful Comisiei Juridice ne spune că Administrația Biden a făcut rețelele sociale să cenzureze internetul în America

Valentin Stan a discutat în emisiunea Marius Tucă Show din 9 februarie 2026 despre acuzațiile la adresa politicienilor americani implicați în raportul privind România. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a subliniat diferențele dintre practicile din SUA și România, criticând lipsa unor standarde similare în Parlamentul României. Profesorul Valentin Stan mai explică mecanismele democrației americane, subliniind funcționarea Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților. Stan afirmă că, în prezent, comisia este dominată de republicani, făcând raportul recent o „poziție republicană”. Anterior, sub control democrat, era o poziție democrată. El mai subliniază că democrația americană învață că poziția comisiei reprezintă instituția însăși, indiferent de majoritate. Acest model arată esența democrației: instituțiile vorbesc cu o singură voce, validată de Congres, spre deosebire de practicile locale unde partidele domină fără echilibru.