Dan Dungaciu: „Europenii nu o să facă parte din negocierile de pace. Ei doar trebuie să dea bani Ucrainei”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu comentează dorința europenilor de a se implica în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, prof. univ. dr. Dan Dungaciu afirmă că Europa nu a făcut altceva decât să finanțeze Ucraina, fără a avea un cuvânt de spus în ceea ce privește negocierile de pace. Deși în trecut cei care reclamau acest fapt au fost blamați, europenii au recalculat situația și ar vrea să medieze negocierile de pace dintre cele două țări, afirmă analistul politic.

„Conferințe internaționale în care unii directori de instituții spuneau: Noi plătim un război, nu suntem în niciun format de pace, nu ne ia nimeni în serios, nici americanii, nici rușii. Ucrainenii, când au nevoie de noi: Hai să mergem să ne întâlnim cu rușii. Acele voci păreau, cum să spun, disidente, pro-ruse. Acum apar vocile astea care își dau seama că, de fapt, ei nu contează deloc. Că tot jocul ăsta, baletul ăsta de trei surcele, iertați-mă, n-are nicio valoare când se pune problema negocierilor. De fapt, n-are nicio importanță să negociezi cu fiecare.”