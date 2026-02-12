Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Europenii nu o să facă parte din negocierile de pace. Ei doar trebuie să dea bani Ucrainei”

Dan Dungaciu: „Europenii nu o să facă parte din negocierile de pace. Ei doar trebuie să dea bani Ucrainei”

Malina Maria Fulga
12 feb. 2026, 07:30, Marius Tucă Show

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu comentează dorința europenilor de a se implica în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, prof. univ. dr. Dan Dungaciu afirmă că Europa nu a făcut altceva decât să finanțeze Ucraina, fără a avea un cuvânt de spus în ceea ce privește negocierile de pace. Deși în trecut cei care reclamau acest fapt au fost blamați, europenii au recalculat situația și ar vrea să medieze negocierile de pace dintre cele două țări, afirmă analistul politic.

„Conferințe internaționale în care unii directori de instituții spuneau: Noi plătim un război, nu suntem în niciun format de pace, nu ne ia nimeni în serios, nici americanii, nici rușii. Ucrainenii, când au nevoie de noi: Hai să mergem să ne întâlnim cu rușii. Acele voci păreau, cum să spun, disidente, pro-ruse. Acum apar vocile astea care își dau seama că, de fapt, ei nu contează deloc. Că tot jocul ăsta, baletul ăsta de trei surcele, iertați-mă, n-are nicio valoare când se pune problema negocierilor. De fapt, n-are nicio importanță să negociezi cu fiecare.”

„Pentru că ei sunt puși să dea bani. I-au întrebat ce vor: bani. Și de aceea l-au întrebat. Dacă se rezolvă cumva lupta aia, foarte bine. Dacă europenii dau bani ca rușii să-i învingă pe ucraineni mai greu, cu pierderi mai mari pentru ruși, zic americanii că e ok. Noi nu dăm bani. Noi vindem arme. Și europenii au zis: Dar noi nu suntem oare proștii satului?. Știți cum e faza aia, dacă nu te prinzi în primele 5 minute la o masă de poker cine-i fraierul, înseamnă că ești tu. Și acum, europenii s-au prins. Și au zis: Băi, nu suntem noi fraierii. Noi plătim, plătim, plătim. Ia să și luăm ceva pe banii ăștia. Hai să negociem. Să vedem dacă îi primește cineva la negociere.

