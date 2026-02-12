Prima pagină » Actualitate » Anunțul făcut de Ioana Ene Dogioiu cu privire la doptarea reformei administrației prin OUG: ”E nevoie de o rapidă intrare în vigoare”

12 feb. 2026, 13:50, Actualitate
Ioana Ene Dogioiu a declarat că Executivul a ales să adopte reformei administrației prin ordonanță de urgență, în loc de a-și asuma răspunderea în Parlament din motive legate de calendarul bugetar, relatează Mediafax. 

Ioana Ene Dogioiu, despre adoptarea reformei administrației prin OUG

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a explicat necesItatea adoptării rapide a actului normativ pentru intrarea în vigoare a măsurilor necesare pentru atingerea țintelor bugetare asumate de Guvern pentru anul 2026.

Cel mai probabil va fi vorba despre ordonanță de urgență din motive de calendar, dacă vreți. E nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi. Ele trebuie să-și producă efectul cât mai repede, pentru a contribui la bugetul pe 2026.”, a declarat Dogioiu, joi, într-o conferință de presă.

De altfel, Ioana Ene Dogioiu a transmis că o asumare a răspunderii în Parlament ar prelungi procesul legislativ, implicând mai multe etape procedurale.

„E o procedură care durează mai mult. Se adoptă proiectul în guvern. Urmează cele trei zile în care parlamentarii pot depune obiecții. Se depune moțiunea de cenzură. Cinci zile pentru moțiunea de cenzură. O posibilă sesizare la CCR”, a adăugat Dogioiu.

