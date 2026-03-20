Reacția dramaturgului Eugen Șerbănescu la acuzațiile DNA- „Suntem într-un spațiu absurd”

În emisiunea „Atitudini” din 20 martie 2026, dramaturgul Eugen Șerbănescu a denunțat cu fermitate ceea ce consideră a fi abuzuri grave ale procurorilor DNA. Urmărește aici, integral emisiunea Atitudini cu Adina Angelescu

În emisiunea „Atitudini”, Eugen Șerbănescu a demontat cu exemple tăioase paradigma absurdă impusă de DNA în dosare penale: procurorii inversează sarcina probei, cerând inculpaților să-și demonstreze nevinovăția în loc să aducă dovezi concrete ale vinovăției.

„Trebuie să demonstreze acuzația, nu trebuie să venim noi să demonstrăm non-acuzație. Ce să demonstrezi că filmele există, că se află în exploatare, că au luat premii internaționale” ,întreabă retoric dramaturgul

Eugen Șerbănescu a comparat situația cu un „spațiu absurd”. Dramaturgul speră într-o hotărâre legală la 9 aprilie de la Curtea de Apel București, care să sancționeze „încălcări flagrante” ale procedurii DNA.