Reacția dramaturgului Eugen Șerbănescu la acuzațiile DNA- „Suntem într-un spațiu absurd”

În emisiunea „Atitudini" din 20 martie 2026, dramaturgul Eugen Șerbănescu a denunțat cu fermitate ceea ce consideră a fi abuzuri grave ale procurorilor DNA.
În emisiunea „Atitudini”, Eugen Șerbănescu a demontat cu exemple tăioase paradigma absurdă impusă de DNA în dosare penale: procurorii inversează sarcina probei, cerând inculpaților să-și demonstreze nevinovăția în loc să aducă dovezi concrete ale vinovăției.
„Trebuie să demonstreze acuzația, nu trebuie să venim noi să demonstrăm non-acuzație. Ce să demonstrezi că filmele există, că se află în exploatare, că au luat premii internaționale” ,întreabă retoric dramaturgul
Eugen Șerbănescu a comparat situația cu un „spațiu absurd”. Dramaturgul speră într-o hotărâre legală la 9 aprilie de la Curtea de Apel București, care să sancționeze „încălcări flagrante” ale procedurii DNA.
„Dacă intri într-un spațiu absurd, după asta, în interiorul lor poți să faci tot felul de reguli, dar tot în spațiu absurd te afli. Deci, asta este problema, trebuie să refuzăm să intrăm în absurditatea DNA-ului care pretinde că aceste filme nu există (…) Sper într-o hotărâre legală, potrivit situației respective, de încălcări flagrante din partea DNA, procedurii și a argumentației din partea completului de la Curtea de Apel București”, conchide dramaturgul