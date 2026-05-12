România, în topul celor mai scumpe piețe UE de energie, după ce ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă au fost oprite

România a ajuns în topul celor mai scumpe piețe UE de energie, după ce ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă au fost oprite. Odată cu oprirea reactoarelor, furnizarea apei calde a fost suspendată pentru patru săptămâni.

România este astăzi, 12 mai, pentru a doua zi consecutiv, cea mai scumpă piață a energiei electrice din Uniunea Europeană. Reamintim că ambele reactoare de la Centrala Nucleară Cernavodă sunt oprite. Prețul mediu al energiei pentru livrare marți, tranzacționată pe OPCOM, este de 128 euro/MWh. Potrivit datelor, este cu 5 euro/MWh peste nivelul din Ungaria și cu 15 euro/MWh peste cel din Bulgaria, potrivit unei analize realizate de Profit.ro

Ieri, prețul la energie al României a fost de 140 euro/MWh

Ungaria și Bulgaria sunt singurele piețe din Uniunea Europeană conectate direct cu România prin mecanismul de cuplare a piețelor spot, ceea ce le face sensibile la evoluțiile de pe piața locală. Și pentru ziua de luni, România a înregistrat cel mai ridicat preț al energiei din UE, de 140 euro/MWh, în timp ce în Ungaria și Bulgaria cotațiile au fost apropiate, de 139, respectiv 138 euro/MWh.

Marți, cel mai scăzut preț orar al energiei este înregistrat între orele 13:00 și 14:00, când ajunge la 228 lei/MWh. Nivelul rămâne însă neobișnuit de ridicat pentru acest interval, în care, pe fondul producției sporite de energie solară, sunt consemnate de regulă prețuri foarte mici sau chiar negative. După oprirea celor aproximativ 1.300 MW produși de Centrala Nucleară Cernavodă, România a devenit importator net de energie în intervalele de seară și de noapte. Atunci, importurile depășesc 2.200 MW. În timpul zilei, țara revine pe poziția de exportator, livrând în unele intervale peste 1.000 MW.

În orele de seară, când consumul de electricitate atinge niveluri ridicate, iar prosumatorii nu mai contribuie cu energie în rețea, producția hidro devine principala sursă de energie, depășind 2.000 MW.

