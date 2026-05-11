Mama jandarmului împușcat mortal de către un superior: „Am înțeles că nu avea un comportament adecvat, dar cineva l-ar fi facilitat în structură”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, mama lui Răzvan, jandarmul ucis la antrenament, a vorbit despre moartea nefastă a fiului său și despre lacunele din sistem care au dus la această tragedie. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Mama jandarmului care, în urmă cu un an, a fost împușcat mortal de către un superior în timpul unui exercițiu, a vorbit deschis despre acestă tragedie. Femeia susține că foști colegi ai fiului său, care vor să-și păstreze anonimatul, i-ar fi transmis faptul că colonelul Chiorbeacă ar fi avut constant derapaje comportamentale. Acesta ar fi obișnuit să se joace cu pistolul și să-l îndrepte spre colegi, susține mama jandarmului.

„Am înțeles că nu avea un comportament adecvat statutului pe care îl ocupa în Jandarmerie, în Brigada Specială. Adică, foarte pe înțelesul nostru așa, se juca cu pistolul mereu, îl îndrepta spre colegi și, adică, făcea și niște gesturi mai nelalocul lor.”

„În facultate, Chiorbeacă a trecut ca gâsca prin apă”

De asemenea, femeia a vorbit despre favoritismele din sistem. Ea a explicat cum incompetența protejată a dus la acest eveniment nefast. Tot din surse anonime, mama a aflat detalii despre familia colonelului. Mătușa celui care i-a împușcat fiul ar fi lector universitar. Iar în urma favorurilor oferite de către aceasta, ar fi reușit să-și bage nepotul în funcție, afirmă invitata.