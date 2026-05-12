Mihai Tănase
Primarul Londrei, Sadiq Khan, cere Partidului Laburist să promită revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană la următoarele alegeri generale și avertizează că partidul riscă o înfrângere severă dacă nu schimbă direcția politică.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a lansat unul dintre cele mai dure apeluri pro-europene din interiorul Partidului Laburist, cerând oficial conducerii formațiunii să își asume obiectivul revenirii Marii Britanii în Uniunea Europeană la următoarele alegeri generale.

Sadiq Khan, sursa foto: Profimedia

Într-un interviu acordat CNBC, Khan a afirmat că guvernul condus de premierul Keir Starmer trebuie să fie „mai curajos şi mai îndrăzneţ”, după rezultatele slabe obținute de laburiști la recentele alegeri locale.

„Oamenii sunt frustraţi de lipsa vitezei de implementare”, a declarat Sadiq Khan, avertizând că partidul riscă să piardă următoarele alegeri generale „destul de grav”.

Sadiq Khan: Brexitul a afectat grav economia britanică

Primarul Londrei a salutat discursul recent al lui Keir Starmer privind refacerea relațiilor cu Uniunea Europeană, inclusiv posibilitatea unei apropieri mai mari de piața unică și de uniunea vamală europeană.

Totuși, Khan consideră că acest lucru nu este suficient și cere ca Partidul Laburist să includă explicit în viitorul program electoral promisiunea revenirii Regatului Unit în Uniunea Europeană.

Marea Britanie a ieșit oficial din UE în anul 2020, în urma referendumului din 2016, când 52% dintre alegători au votat pentru Brexit.

„Cel mai mare act de auto-sabotaj economic făcut vreodată de o ţară”, a spus Sadiq Khan despre Brexit.

Edilul Londrei susține că revenirea în piața europeană ar reprezenta cea mai eficientă soluție pentru reducerea costului vieții și stimularea economiei britanice.

Acesta a invocat și schimbările majore produse în economia globală după revenirea laburiștilor la putere în 2024, inclusiv tarifele comerciale introduse de administrația Donald Trump și conflictele internaționale din Iran și Ucraina, care au dus la creșterea prețurilor la energie și a costurilor de trai.

Critici la adresa lui Trump

Referindu-se la relația dintre Londra și Washington, Sadiq Khan l-a descris pe Donald Trump drept „imprevizibil”.

„Este dificil de construit o relaţie stabilă cu un lider care schimbă acordurile şi politicile în câteva zile sau săptămâni, în funcţie de dispoziţie”, a afirmat primarul Londrei.

Cu toate acestea, el a precizat că relația dintre Marea Britanie și Statele Unite depășește „personalitățile politice” și a apreciat că premierul Keir Starmer încearcă să mențină un echilibru între apropierea de Washington și reconstruirea legăturilor cu Uniunea Europeană.

Sadiq Khan a recunoscut că unele realizări ale guvernului laburist au fost umbrite de „greşeli şi incidente de bază”, iar rezultatele recentei runde de alegeri locale reprezintă „mai mult decât o corecţie severă” pentru partid.

Mai mult, edilul londonez s-a pronunțat împotriva unei eventuale schimbări rapide a liderului laburist, argumentând că investitorii internaționali continuă să considere Marea Britanie o țară stabilă și predictibilă.

