Stephane Mureșan, fiul lui Sever Mureșan, despre arestarea din Italia: „Mandatul european a venit în 15 zile”

Alexandra Anton Marinescu
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, invitat a fost Stephane Mureșan, fiul lui Sever Mureșan, fost jucător profesionist de tenis și fondator al Băncii Dacia Felix. Acesta a vorbit despre unul dintre episoadele dificile din viața sa, fiind condamant și ajungând la un penitenciar din Italia. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Stephane Mureșan a povestit cum a fost judecat în Sardinia. Acesta a ajuns să fie arestat în baza unui mandat european emis într-un timp foarte scurt.

În dialogul din „Martorii”, acesta a explicat că procesul a durat mai multe luni, din august până în martie, și că inclusiv autoritățile implicate ar fi fost conștiente de disproporția situației. După condamnarea definitivă, a fost emis un mandat european de arestare, care, spune el, a venit mult mai rapid decât în alte cazuri.

Stephane Mureșan: „Poliția m-a găsit acasă”

Stephane Mureșan a declarat că, în momentul în care a aflat că este căutat, s-a pregătit pentru arestare. El spune că și-a pus numele pe cutia poștală și și-a făcut bagajul, anticipând că va ajunge în detenție.

„M-au judecat în Sardinia. Judecatorul și procurorul erau conștienți de faptul că situația este disproporționată, dar procesul a durat din august până în martie. Înainte de acest proces, au venit cei din Sardinia, poliția, să mă caute acasă. După condamnarea definitivă, a fost mandatul de arestare european. Un mandat de arestare european pentru astfel de fapte durează câteva luni. În cazul meu, a durat 15 zile. Poliția m-a găsit acasă. Când am știut că sunt cautat, am pus numele meu pe cutia poștală și mi-am pregătit bagajul.”, spune invitatul.

Acesta a oferit și detalii despre momentul în care poliția a ajuns la locuința sa, spunând că agenții nu cunoșteau inițial toate detaliile cazului.

„Când au venit cei de la poliție, au venit trei băieți, m-au găsit acasă, au văzut că sunt pregătit. Ei nu știau pentru ce sunt condamnat. Până la urmă au înțeles despre ce este vorba și nu mai reprezentam un pericol atât de mare.”, spune Stephane Mureșan.

Acesta susține că, înainte de a fi dus la penitenciar, a mers să mănânce împreună cu polițiștii.

„Băieții m-au dus chiar să mâncăm împreună la prânz. Nu m-au dus direct la penitenciar. Am fost cu polițiștii, am mâncat și abia seara, când și-au terminat programul, m-au dus la penitenciar.”, afirmă acesta.

