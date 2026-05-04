Prima pagină » Știri politice » Emil Boc nu va schimba numele străzii Radu Gyr: „Schimbarea nu poate fi fundamentată pe percepții publice sau interpretări istorice subiective”

Emil Boc nu va schimba numele străzii Radu Gyr: „Schimbarea nu poate fi fundamentată pe percepții publice sau interpretări istorice subiective”

Emil Boc nu va schimba numele străzii Radu Gyr:
Galerie Foto 3

Emil Boc, primarul Clujului, a anunțat că nu intenționează să schimbe numele străzii Radu Gyr. Anunțul a fost făcut printr-un răspuns transmis Partidului Alternativa Dreaptă. Schimbarea nu va surveni până când nu va exista o sentință definitivă din partea instanțelor de judecată.

Vă reamintim faptul că în primăvara anului trecut, Institutul Elie Wiesel a cerut primarilor din București și Cluj schimbarea denumirilor străzilor Mircea Vulcănescu și Radu Gyr. Gândul a scris despre acest fapt pe 3 martie 2025, iar detaliile pot fi consultate AICI.

Emil Boc nu va schimba numele străzii Radu Gyr

Emil Boc, primarul Municipiului Cluj

Ce a transmis primarul Municipiului Cluj

„Schimbarea denumirii străzii „Radu Gyr” face obiectul Dosarului nr. 636/121/2025 aflat pe rolul Tribunalului Galați. Până la dispunerea unei hotărâri judecătoreşti definitive, nu se vor lua măsuri administrative în vederea schimbării denumirii străzii „Radu Gyr”.

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” este o instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, nu a Municipiului Cluj-Napoca, astfel competențele în ceea ce priveşte aprobarea schimbării/modificării denumirii aparține Consiliului Județean Cluj, nu Consiliului local Cluj-Napoca.

În principiu, schimbarea denumirii unei străzi, a unei instituții publice sau înlăturarea unor statui, busturi, plăci comemorative etc. din spațiul public, motivată de Legea nr. 241/23.12.2025 de modificare a OUG 31/2002, nu poate fi fundamentată pe percepții publice sau interpretäri istorice subiective, ci necesită dovezi certe, sub forma unor documente emise de autoritățile judiciare”, a transmis primarul Emil Boc Partidului Alternativa Dreaptă, arată Cluj24.ro.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Nicușor Dan a înlocuit carnețelul cu ghiozdănelul în deplasarea din Armenia. A mers cu el inclusiv pe covorul roșu și l-a așezat pe podea când a trebuit să stea la poze
11:23
Nicușor Dan a înlocuit carnețelul cu ghiozdănelul în deplasarea din Armenia. A mers cu el inclusiv pe covorul roșu și l-a așezat pe podea când a trebuit să stea la poze
OPINIE Claudiu Năsui: „În disputa între doamna Gheorghiu și domnul Peiu, domnul Bolojan are dreptate”
10:59
Claudiu Năsui: „În disputa între doamna Gheorghiu și domnul Peiu, domnul Bolojan are dreptate”
FLASH NEWS Nicușor Dan participă, azi, la Reuniunea Comunității Politicii Europene de la Erevan, ca să discute despre sprijinul acordat Moldovei
08:32
Nicușor Dan participă, azi, la Reuniunea Comunității Politicii Europene de la Erevan, ca să discute despre sprijinul acordat Moldovei
CONTROVERSĂ Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui Bolojan, consilierul economic al lui Nicușor Dan și tabăra USR. Armata, principalul beneficiar al programului gigant de înarmare, a fost aproape exclusă din discuții
06:00
Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui Bolojan, consilierul economic al lui Nicușor Dan și tabăra USR. Armata, principalul beneficiar al programului gigant de înarmare, a fost aproape exclusă din discuții
INEDIT Președinți în cărți. Cu cât se mai vând acum operele foștilor lideri ai României. Cine e cel mai prolific autor
06:00
Președinți în cărți. Cu cât se mai vând acum operele foștilor lideri ai României. Cine e cel mai prolific autor
Numărătoarea inversă pentru Bolojan. Cade sau nu cade Guvernul? Care este pulsul scenei politice, cu o zi înainte de votarea moțiunii de cenzură
05:00
Numărătoarea inversă pentru Bolojan. Cade sau nu cade Guvernul? Care este pulsul scenei politice, cu o zi înainte de votarea moțiunii de cenzură
Mediafax
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Click
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Digi24
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR, deși au semnat-o: „Nu există soluție”
Cancan.ro
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Video | Dealerul a greșit, mecanicul independent a avut dreptate: cazul unui Audi cu problemă ascunsă
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Cum ne protejează bătăile inimii de cancer? Un studiu anunță o descoperire uluitoare!
ACTUALITATE Fiul lui Sever Mureșan încearcă să recupereze Dacia Felix: „Acțiunile noastre au fost anulate fraudulos”
12:00
Fiul lui Sever Mureșan încearcă să recupereze Dacia Felix: „Acțiunile noastre au fost anulate fraudulos”
ACTUALITATE Stephane Mureșan despre experiența din penitenciar: realitatea din spatele gratiilor
12:00
Stephane Mureșan despre experiența din penitenciar: realitatea din spatele gratiilor
ENERGIE În loc de investiții, salarii de 20.000 net lunar euro la Hidroelectrica. Companiile de stat cu cel mai defectuos management, cele mai lăudate
11:53
În loc de investiții, salarii de 20.000 net lunar euro la Hidroelectrica. Companiile de stat cu cel mai defectuos management, cele mai lăudate
INEDIT Persoanele care își țin telefoanele pe silențios au aceste trăsături de personalitate
11:49
Persoanele care își țin telefoanele pe silențios au aceste trăsături de personalitate
MESAJ Ilie Bolojan: „Respect pentru performanță!”. Premierul a transmis felicitări câștigătorilor campionatului mondial de robotică și lui Cristi Chivu
11:47
Ilie Bolojan: „Respect pentru performanță!”. Premierul a transmis felicitări câștigătorilor campionatului mondial de robotică și lui Cristi Chivu
FLASH NEWS Emmanuel Macron a exclus orice participare a Franței la noua operațiune anunțată de Trump în Strâmtoarea Ormuz
11:43
Emmanuel Macron a exclus orice participare a Franței la noua operațiune anunțată de Trump în Strâmtoarea Ormuz

Cele mai noi

Trimite acest link pe