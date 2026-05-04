Emil Boc, primarul Clujului, a anunțat că nu intenționează să schimbe numele străzii Radu Gyr. Anunțul a fost făcut printr-un răspuns transmis Partidului Alternativa Dreaptă. Schimbarea nu va surveni până când nu va exista o sentință definitivă din partea instanțelor de judecată.

Vă reamintim faptul că în primăvara anului trecut, Institutul Elie Wiesel a cerut primarilor din București și Cluj schimbarea denumirilor străzilor Mircea Vulcănescu și Radu Gyr. Gândul a scris despre acest fapt pe 3 martie 2025, iar detaliile pot fi consultate AICI.

Ce a transmis primarul Municipiului Cluj

„Schimbarea denumirii străzii „Radu Gyr” face obiectul Dosarului nr. 636/121/2025 aflat pe rolul Tribunalului Galați. Până la dispunerea unei hotărâri judecătoreşti definitive, nu se vor lua măsuri administrative în vederea schimbării denumirii străzii „Radu Gyr”.

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” este o instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, nu a Municipiului Cluj-Napoca, astfel competențele în ceea ce priveşte aprobarea schimbării/modificării denumirii aparține Consiliului Județean Cluj, nu Consiliului local Cluj-Napoca.

În principiu, schimbarea denumirii unei străzi, a unei instituții publice sau înlăturarea unor statui, busturi, plăci comemorative etc. din spațiul public, motivată de Legea nr. 241/23.12.2025 de modificare a OUG 31/2002, nu poate fi fundamentată pe percepții publice sau interpretäri istorice subiective, ci necesită dovezi certe, sub forma unor documente emise de autoritățile judiciare”, a transmis primarul Emil Boc Partidului Alternativa Dreaptă, arată Cluj24.ro.

Sursă foto: Mediafax Foto