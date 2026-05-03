Ion Cristoiu: „Pe 5 mai va fi o întrecere între partide ca moțiunea să treacă cu cele mai multe voturi pentru din istoria democrației românești”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat semnificația zilei de 1 Mai și a făcut legătura cu actualul context politic, marcat de moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu a spus că sensul tradițional al zilei de 1 Mai s-a pierdut complet, iar realitatea socială s-a schimbat radical față de perioada în care această zi avea o semnificație importantă.

1 Mai nu mai are legătură cu realitatea de azi

Scriitorul a explicat că ideea de „muncitor” nu mai există în forma clasică. În opinia sa, transformările economice au schimbat complet structura socială.

„Lasă-mă cu 1 mai. Previziuni. Marți va fi o întrecere, din câte știu din sursele mele, o să fie moțiunea cu cele mai multe voturi pentru. Pentru asta se preocupă. Nu mai există clasa muncitoare pentru că l-au răsturnat pe Ceaușescu.”, spune el.

Ion Cristoiu: „Cei care lucrează în multinaționale sunt proletariatul digital”

Cristoiu a susținut că angajații din corporații reprezintă noua formă de „clasă muncitoare”. Aceștia funcționează într-un sistem diferit, dar cu mecanisme similare.