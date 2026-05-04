Stephane Mureșan: accidentul rutier din 2021, alcoolul și decizia care l-a dus în arest preventiv timp de 3 luni

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii", transmisă de Gândul, Stephane Mureșan, fiul milionarului Sever Mureșan, fost jucător profesionist de tenis și fondator al Băncii Dacia Felix, a vorbit despre evenimentele care i-au schimbat viața, explicând că, pe fond de stres și oboseală, a consumat alcool în timp ce se afla în mașină.
Povestea lui Stephane Mureșan arată cum un singur moment poate schimba o viață. El este fiul milionarului Sever Mureșan. Lucra în domeniul imobiliar din România și avea o viață agitată, cu multe deplasări. În 2021, a fost implicat într-un accident rutier. Nu au existat victime, dar consecințele legale au fost serioase. Astfel, a ajuns în arest preventiv pentru trei luni.
„Lucram în domeniul imobiliar în România, iar în 2021 am avut un accident. De fapt, un accident rutier, dar fără victime. În urma acestui accident, am ajuns în închisoare, în arest preventiv, timp de 3 luni” , spune Stephane.
Contextul accidentului
Pe de altă parte, invitatul a recunoscut că nu își amintește momentul exact al accidentului. Detaliile le-a aflat ulterior din rechizitoriul procurorilor. Potrivit declarațiilor sale, incidentul a avut loc pe fondul oboselii accentuate și al stresului acumulat.
„Nu îmi aduc aminte cum s-a întâmplat accidentul. Am aflat despre acesta din rechizitoriul procurorului. În contextul general, pe fond de surmenaj și stres, cauzate de activitatea profesională și de problemele familiale, am consumat alcool în timp ce eram în mașină” , povestește Mureșan
Stephane Mureșan: „Am consumat întreaga sticlă de whisky în aproximativ 30 de minute, pe fond de surmenaj și stres.”
În continuare, Mureșan a povestit că se afla în Brașov. În mașină avea o sticlă de whisky, rămasă de câteva săptămâni. Din cauza oboselii, a decis să bea „un pahar” pentru a se relaxa.
„În acea zi, am ajuns în Brașov. În mașină, care era parcată acolo și pe care o foloseam pentru deplasări în mai multe localități din țară, se afla o sticlă de whisky, pe care o cumpărasem cu câteva săptămâni înainte. Pe fond de surmenaj, stres și oboseală, am vrut să beau un pahar de whisky, pur și simplu, ca să mă revigorez. Aceasta a fost o greșeală fatală, să spun așa, pentru că se pare că am consumat întreaga sticlă în aproximativ 30 de minute” , conchide Stephane Mureșan.