Valentin Stan: Sursele citate de propagandă transmit mesaje total diferite de narativele împinse – iranienii folosesc civilii ca scuturi umane și îi omoară intenționat

Alexandra Anton Marinescu
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a prezentat câteva date privind victimele civile din conflictul din Iran, spunând că există diferențe între cifrele vehiculate public și informațiile din sursele citate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan a explicat că interpretarea datelor este esențială pentru înțelegerea situației. În opinia sa, anumite informații sunt prezentate selectiv sau scoase din context.

Nu americanii sunt explicația imediată a victimelor civile

Profesorul a spus că datele prezentate indică un număr total de victime, dintre care o parte sunt civili. El consideră că modul în care sunt folosite aceste cifre poate induce în eroare. Acestea nu confirmă narativul simplificat promovat în spațiul public.

Ca să vedem noi și cei care citesc… Că americanii omoară civili, Marius. Ăia, 1037. Uite aici. Vezi? Hengaw, 1030. 1030 de civili, raportul a 10-lea, 2026, uite și aici, 1030 de civili, ce spunea el. Hai să citim: Conform datelor colectate de către Hengaw, cel puțin 7650 de persoane au fost ucise în timpul războiului recent, dintre care 1030(echivalentul a 13,5%) erau civili, din cei care au murit.

 Valentin Stan: „Deci am aflat că s-a vehiculat o cifră falsă”

Stan a precizat că sursa citată oferă și explicații privind cauzele victimelor civile. Acestea sunt legate de modul în care sunt desfășurate operațiunile militare.

Ia fii atent, primul lucru pe care îl aflăm din sursa pe care el a presupus a o fi citit de vreme ce ne-a trimis la ea. Mai întâi, mai ții minte? Deci am aflat că s-a vehiculat o cifră falsă. Dar de ce mor civilii în războiul din Iran? Hengaw a subliniat pe parcursul conflictului că forțele militare iraniene au părăsit bazele oficiale și s-au staționat în locații civile, inclusiv în școli, cămine de studenți și moschei situate în zone rezidențiale. Potrivit Convenției de la Geneva, astfel de acțiuni constituie utilizare de scuturi umane…

Mediafax
Un senator i-a scris Oanei Gheorghiu o poezie
Digi24
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Mediafax
Donald Trump îl critică pe Joe Biden pentru ajutorul dat Ucrainei: A părut un prost
Click
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A fost găsit mort în București. Avea doar 27 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce a făcut un polițist după ce un șofer i-a strecurat 100 de lei în documente
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Alimentele ultraprocesate ar putea afecta capacitatea creierului de a se concentra
ACCIDENT Accident între un autobuz STB și un tramvai în București. Un pasager a fost rănit
12:38
Accident între un autobuz STB și un tramvai în București. Un pasager a fost rănit
EXCLUSIV VIDEO Ucrainean căzut de la etajul 5 într-un complex rezidențial din Rahova. Victima, transportată de urgență la spital
12:22
Ucrainean căzut de la etajul 5 într-un complex rezidențial din Rahova. Victima, transportată de urgență la spital
POLITICĂ Oana Țoiu, despre implicarea României în relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite: „Suntem într-un moment sensibil”
11:57
Oana Țoiu, despre implicarea României în relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite: „Suntem într-un moment sensibil”
FLASH NEWS Petrișor Peiu acuză: Cine a cheltuit câteva milioane de euro ieri pentru a apăra decizia Oanei Gheorghiu de a ,,plasa” acțiunile Hidroelectrica și Romgaz către câteva fonduri alese de guvern?
11:53
Petrișor Peiu acuză: Cine a cheltuit câteva milioane de euro ieri pentru a apăra decizia Oanei Gheorghiu de a ,,plasa” acțiunile Hidroelectrica și Romgaz către câteva fonduri alese de guvern?
ULTIMA ORĂ Incendiu la restaurantul Cocoșatu din Capitală. 20 de oameni au fost evacuați. Pompierii intervin chiar acum
11:30
Incendiu la restaurantul Cocoșatu din Capitală. 20 de oameni au fost evacuați. Pompierii intervin chiar acum
FLASH NEWS Miruță, o nouă replică în scandalul Romarm: Le-am apăsat exact buba unde ascundeau infecția
11:26
Miruță, o nouă replică în scandalul Romarm: Le-am apăsat exact buba unde ascundeau infecția

