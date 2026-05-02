Valentin Stan: Sursele citate de propagandă transmit mesaje total diferite de narativele împinse – iranienii folosesc civilii ca scuturi umane și îi omoară intenționat

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a prezentat câteva date privind victimele civile din conflictul din Iran, spunând că există diferențe între cifrele vehiculate public și informațiile din sursele citate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan a explicat că interpretarea datelor este esențială pentru înțelegerea situației. În opinia sa, anumite informații sunt prezentate selectiv sau scoase din context.

Nu americanii sunt explicația imediată a victimelor civile

Profesorul a spus că datele prezentate indică un număr total de victime, dintre care o parte sunt civili. El consideră că modul în care sunt folosite aceste cifre poate induce în eroare. Acestea nu confirmă narativul simplificat promovat în spațiul public.

Ca să vedem noi și cei care citesc… Că americanii omoară civili, Marius. Ăia, 1037. Uite aici. Vezi? Hengaw, 1030. 1030 de civili, raportul a 10-lea, 2026, uite și aici, 1030 de civili, ce spunea el. Hai să citim: Conform datelor colectate de către Hengaw, cel puțin 7650 de persoane au fost ucise în timpul războiului recent, dintre care 1030(echivalentul a 13,5%) erau civili, din cei care au murit.

Valentin Stan: „Deci am aflat că s-a vehiculat o cifră falsă”

Stan a precizat că sursa citată oferă și explicații privind cauzele victimelor civile. Acestea sunt legate de modul în care sunt desfășurate operațiunile militare.