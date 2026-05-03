Valentin Stan: În România, a fi susținător al Americii a devenit o crimă

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show", transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a vorbit despre schimbarea atitudinii statului român asupra Statelor Unite în contextul războiului cu Iranul.

Profesorul Valentin Stan evidențiază lipsa de moralitate a regimului de la Teheran, în contextul în care statul iranian încurajează civilii să facă lanțuri umane și să protejeze cu propriile corpuri obiectivele ce urmează să fie atacate de către administrația americană.

Pentru a face treaba asta, își iau tinerii și îi pun human shields, ceea ce arată exact ce este capabilă să facă această conducere a Iranului, pe care micuțul nostru, ai văzut, o apără aruncând oprobriul în curtea Americii.

Invitatul sugerează că în România, prin intermediul serviciilor, s-ar fi creat un aparat de propagandă împotriva Statelor Unite. Susține că renunțarea la susținerea față de SUA ar reprezenta un act grav și un derapaj pentru statul român.