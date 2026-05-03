Ion Cristoiu: „Inteligența artificială a fost deja cea mai mare descoperire a omenirii”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre viitorul tehnologiei și despre impactul inteligenței artificiale asupra societății. Invitatul a spus că această revoluție este deja în desfășurare și va schimba profund modul în care funcționăm. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cristoiu a explicat că inteligența artificială nu mai este o perspectivă îndepărtată, ci o realitate. Dezvoltarea acestor sisteme va duce la o competiție între om și tehnologie.

Inteligența artificială există deja și evoluează rapid

Publicistul a spus că omenirea a făcut deja acest salt tehnologic. El consideră că impactul este comparabil cu marile descoperiri din istorie.

„Păi a avut loc inteligența artificială.”, spune el.

Cristoiu a sugerat că evoluția va merge spre un scenariu în care aceste sisteme devin tot mai performante și autonome.

Ion Cristoiu: „Cred că se va ajunge ca în serialul Fundația”

Cristoiu a făcut o paralelă cu universul ficțional din Foundation, sugerând că realitatea ar putea ajunge într-un punct similar.

„Cred că se va ajunge ca în serialul Fundația, la un moment dat… O să ne concureze pe noi inteligența artificială. Eu am patru inteligențe artificiale, n-am numai una. Deja Chat GBT, când îl întreb ceva, mă lingușește. Ei sunt în comuna primitivă.”, afirmă acesta.

Invitatul a explicat că folosește mai multe aplicații de acest tip și că acestea evoluează constant. Diferențele dintre ele vor genera o competiție tehnologică accelerată.