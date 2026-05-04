Un specialist din Iași explică dacă poate fi utilizat uleiul de gătit în locul motorinei. De ce unii șoferi aleg să îl folosească drept combustibil

Scumpirile înregistrate la pompă i-au făcut pe mulți dintre cetățeni să caute alternative pentru a diminua costurile în acest sens. Dacă unele dintre persoane au ales să înlocuiască transportul personal cu cel în comun, altele s-au îndreptat către alternative la combustibili. Un specialist din Iași, de exemplu, explică dacă poate fi utilizat uleiul de gătit în locul motorinei.

Conferențiarul Radu Drosescu, de la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere al Facultății de Mecanică din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a explicat dacă uleiul de gătit ar putea fi folosit în locul motorinei. Uleiul reprezintă o materie primă pentru biocombustibili. Este drept că poate fi folosit, în unele condiții, în motoare.

Pentru autoturismele de mici dimensiuni, electricitatea se conturează deja ca opțiunea dominantă, în timp ce în cazul transportului greu, soluțiile considerate cele mai viabile sunt biocombustibilii. Accentul este pus îndeosebi pe motorina regenerabilă (HVO) și biometan.

Noile tipuri de combustibili și surse de energie pot reduce semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră, în unele cazuri chiar cu până la 90%. Comparația este făcută cu combustibilii fosili. Există soluții deja folosite:

Etanolul (din porumb sau trestie de zahăr);

Biodieselul (din uleiuri și grăsimi);

Motorina regenerabilă HVO (produs din grăsimi reziduale și uleiuri vegetale);

Biometanul/biogazul;

Combustibilii sintetici;

Hidrogenul verde.

Cum pot fi înlocuite benzina și motorina

Benzina și motorina ar putea fi înlocuite cu alte opțiuni, dar trebuie să se calibreze cu tipul de transport. Unul dintre principalele avantaje ale noilor tipuri de combustibili constă în capacitatea lor de a înlocui direct motorina, fără a necesita investiții suplimentare pentru modificarea vehiculelor existente.

„În următorii ani, electricitatea (pentru transportul ușor) și biocombustibilii avansați (HVO/Biometan) pentru sectoarele greu de electrificat (camioane, vapoare) sunt cele mai realiste alternative pentru Europa.

Motorina regenerabilă/HVO, produs din grăsimi reziduale și uleiuri vegetale, este un combustibil «drop-in», ceea ce înseamnă că poate fi utilizat în motoarele existente fără modificări”, a explicat profesorul Drosescu pentru Ziarul de Iași.

Dar chiar și așa, nu toate alternativele pot fi implementate ușor.

„DME poate fi utilizat ca și combustibil de generație următoare în motoarele cu aprindere prin compresie existente, însă necesită modificări importante ale sistemului de alimentare și nu dispune de infrastructură dezvoltată”, explică profesorul.

HVO vs. biodiesel

Profesorul de la TUIASI atrage atenția că impactul utilizării combustibililor complet regenerabili nu este, deocamdată, pe deplin clarificat. În timp ce HVO (ulei vegetal hidrotratat) este considerat un combustibil de tip „drop-in”, situația este diferită în cazul biodieselului (FAME).

„Deși hidrogenul este considerat «combustibilul viitorului», barierele de cost și infrastructură îl fac mai puțin fezabil pe termen scurt comparativ cu soluțiile drop-in sau electrificarea directă.

Utilizarea necorespunzătoare sau pe termen lung în special la motoare mai vechi (înainte de 2000) poate conduce la probleme precum coroziunea, degradarea garniturilor de etanșare din cauciuc sau înfundarea filtrelor, depuneri, blocaje, ungerea slabă saudin contră excesivă, arderea săracă (ardere cu exces de oxigen care poate uza prematur supapele)”, avertizează Radu Drosescu.

Autorul recomandă:

