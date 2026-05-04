Nicușor Dan a înlocuit carnețelul cu ghiozdănelul în deplasarea din Armenia. A mers cu el inclusiv pe covorul roșu și l-a așezat pe podea când a trebuit să stea la poze

Nicușor Dan a înlocuit celebrul său carnețel, de care era nedespărțit, cu ghiozdănelul, la fel de cunoscut, în deplasarea din Armenia. Președintele a mers cu ghiozdănelul inclusiv pe covorul roșu și l-a așezat pe podea când a trebuit să stea la poze.

Nicușor Dan a aterizat la Erevan, duminică, însoțit de Maia Sandu. Atât președintele României, cât și președintele Republicii Moldova au coborât din avion cu ghiozdănelele în spate.

Maia Sandu a primit din partea gazdelor un buchet de flori, la coborâre, și a fost întrebată cum a fost zborul.

Șefa protocolului de la Cotroceni, Delia Dinu, a preluat apoi controlul și le-a prezentat celor doi președinți delegația care i-a întâmpinat.

Nicușor Dan și-a ținut tot timpul pe umăr ghiozdănelul, la ceremonia de primire. Și nu s-a despărțit de el nici măcar când a ajuns pe covorul roșu, la întâlnirea cu premierul Armeniei, Nikol Pașinian.

Ghiozdănelul a fost abandonat, totuși, pentru poza oficială, nu înainte ca Nicușor Dan să rateze, din nou, covorul roșu, așa cum a mai făcut-o și în țară, de Ziua Unirii. Vezi imaginile AICI

Ce face Nicușor Dan în Armenia

Luni, la Erevan, în Armenia, s-a desfășurat reuniunea privind Coridorul Vertical de Gaze, organizată de România, la care au asistat lideri europeni din mai multe țări.

Reuniunea privind Coridorul Vertical de Gaz de la Erevan, organizată de România, este un eveniment la nivel paralel la nivel înalt, organizată de țara noastră, în marja summit-ului Comunității Politice Europene.

„Astăzi, în marja summitului EPC de la Erevan, am organizat un eveniment paralel la nivel înalt dedicat Coridorului Vertical de Gaz și rolului său în consolidarea securității energetice regionale. Liderii prezenți au convenit asupra unui mesaj esențial: diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este o opțiune, ci o necesitate strategică”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe X.

Șeful statului a precizat că România aduce o contribuție reală la „această agendă”: geografie, infrastructură și un angajament ferm față de parteneriatul transatlantic.

„Proiecte precum Coridorul Vertical nu doar transportă gaze, ci consolidează legăturile dintre SUA și Europa și ancorează stabilitatea regională”, conchide șeful statului.

AUTORUL RECOMANDĂ: