Tensiuni în creștere între SUA și Iran. Teheranul avertizează Marina americană să stea departe de Strâmtoare. Noi detalii despre operațiunea lui Trump

Armata iraniană a avertizat, luni, forțele americane să nu se apropie de Strâmtoarea Ormuz, după ce Donald Trump a declarat că Statele Unite vor începe o operațiune de eliberare a navelor blocate în Golf, ca urmare a războiului purtat de SUA și Israel împotriva Iranului, relatează Reuters.

Trump a oferit puține detalii despre planul de ajutorare a navelor și echipajelor care sunt „blocate” în strâmtoare și rămân fără provizii alimentare.

„Le-am spus acestor țări că le vom ghida navele în siguranță în afara acestor ape interzise, astfel încât să-și poată desfășura activitatea în mod liber și fără probleme”, a declarat Trump într-o postare publicată duminică pe platforma sa Truth Social.

„Acțiunea privind navele are ca scop doar eliberarea persoanelor, companiilor și țărilor care nu au făcut absolut nimic rău – acestea sunt victime ale circumstanțelor. Acesta este un gest umanitar din partea Statelor Unite, a țărilor din Orientul Mijlociu, dar, în special, a Iranului”, a declarat Trump.

Luni dimineața, însă, Comandamentul forțelor armate iraniene a avertizat forțele americane să nu intre în strâmtoare.

Forțele sale ar „reacționa dur” la orice amenințare, a adăugat comandamentul, solicitând navelor comerciale și petrolierelor să se abțină de la orice mișcare în absența unei coordonări cu armata iraniană.

„Am afirmat în repetate rânduri că securitatea Strâmtorii Ormuz se află în mâinile noastre și că trecerea în siguranță a navelor trebuie coordonată cu forțele armate”, a declarat Ali Abdollahi, șeful comandamentului unificat al forțelor, într-un comunicat.

„Avertizăm că orice forțe armate străine, în special armata americană agresivă, vor fi atacate dacă intenționează să se apropie și să intre în Strâmtoarea Ormuz.”

15.000 de militari și peste 100 de aeronave

Comandamentul Central al SUA a declarat că va sprijini efortul cu 15.000 de militari, peste 100 de aeronave terestre și maritime, precum și nave de război și drone.

„Sprijinul nostru pentru această misiune defensivă este esențial pentru securitatea regională și economia globală, întrucât menținem și blocada navală”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, într-un comunicat.

Sute de nave și până la 20.000 de marinari nu au putut tranzita strâmtoarea pe durata conflictului, potrivit Organizației Maritime Internaționale.

La scurt timp după declarațiile lui Trump, Agenția pentru Operațiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit a anunțat că un petrolier a semnalat că a fost lovit de proiectile necunoscute în strâmtoare.

Agenția a declarat că toți membrii echipajului sunt în siguranță în urma incidentului, care a avut loc la 78 de mile marine nord de Fujairah, în Emiratele Arabe Unite.

De mai bine de două luni, Iranul blochează aproape tot traficul maritim din Golf, cu excepția propriilor nave, ceea ce a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie.

Unele nave care au încercat să tranziteze strâmtoarea au raportat că au fost atacate cu focuri de armă, iar Iranul a capturat multe alte nave. Luna trecută, Statele Unite au impus propriul blocaj asupra navelor care pleacă din porturile iraniene.

Administrația Trump a solicitat ajutorul altor țări pentru a forma o coaliție internațională menită să asigure siguranța navigației în strâmtoare. CENTCOM a declarat că această ultimă inițiativă va combina „acțiunea diplomatică cu coordonarea militară”.

12:00
12:00
11:53
11:49
11:47
11:36
